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Ünlüler de eve kapandı: Durumu hafife almayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 10:21 | Son Güncelleme

Ünlü isimler de koronavirüs kapsamında evlerinde dinlenmeye çekildi. Kimi oyun konsollarıyla vakit geçiriyor kimi yufka açıyor.

İşte ünlülerin korona günlerinden mesajlar ve fotoğraflar...

Ünlüler de eve kapandı

Eser Yenenler

Eser Yenenler
#evdekeyfimyerinde akımını başlatan Eser Yenenler, “Salgın varken biz de evdeyiz. Dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hafife alıp sokaklarda gezen arkadaşlarımız için de sosyal medyada #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz.”

Erhan Yazıcıoğlu

Erhan Yazıcıoğlu
Erhan Yazıcıoğlu günlerini eşi Müge Yazıcıoğlu’na yardımcı olarak geçiriyor. Mutfağa girip börek de yapan ünlü tiyatrocu, “Virüsün Türkiye’de pek varlık gösteremeyeceğine inanıyorum ama yine de önlemlerimizi alıyoruz tabii ki” dedi.

Cansu Kurtçu ve Fettah Can

Cansu Kurtçu ve Fettah Can
Cansu Kurtçu ve Fettah Can da günlerini evde geçiren ünlülerden. Kurtçu, ikiz çocuklarıyla kek yaparken çektikleri videoyu sosyal medyada şu notla paylaştı: “Korona günlerinde aşk. Ah ne günler günler gelecek daha. Bizden hepinize bol umut ve bolca sevgi gelsin.”

Eda Ece

Eda Ece
Eda Ece setlerin durması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Eda Ece sosyal medya hesabına “Önce insan, önce sağlık. Setler iptal olmalı” diye yazdı.

Ceyda Düvenci

Ceyda Düvenci
"Evimizdeyiz... her şey yolunda... endişelerimizi, korkularımızı cebimize koyduk, kabul ettik hepsini... zor dönemi avantaja çevirmeyi tercih ettik. Bol bol zaman geçirmenin sevinci bizi iyi hissettiriyor... Daha fazla oyun oynamaya odaklandık. Birlikte nasıl daha eğleniriz, kahkahalarla güleriz, bu duygunun peşine düştük... Evet zor, evet gergin zamanlar, evet endişeliyiz... Hepsi gerçek... ama anne-baba olarak mutlu olmayı, kötü zamanlardan mutlulukla çıkmayı seçtik... Evden çıkmıyoruz... Temizliğe dikkat ediyoruz... ve bir aradayız... Sen evde gülümsemek için neler yapıyorsun? Ailecek eğlenmek için, zor günleri aşmak için neler buldun? Bulutları ancak güzellikleri paylaşarak dağıtabiliriz. Gerçekleri göz ardı etmeden, gerekli tedbirleri alarak... Okul tedbir sebepli kapandı, tatile gidelim diye değil... O yüzden evde ailecek oturmak tek çözüm..."

Betül Demir

Betül Demir
Betül Demir, aranjörü Emirhan Cengiz’le birlikte eve kapanıp müzik çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi. Demir, “Bu zor zamanlarımızda en azından müziğimizle evimizdeki stüdyomuzdan hayatlarımıza anlam katalım istedik. Emirhan Cengiz’in evindeki stüdyosundayız bir süre. Emirhan korona değil, benim tehdidim altında" ifadelerini kullandı.

Enis Arıkan

Enis Arıkan
"Çiçeklerle konuşmaya başladım... Hayırlısı olsun hepimiz için."

Nilüfer

Nilüfer
Bir dönem kanser tedavisi gören Nilüfer, risk grubunda bulunduğundan çok daha dikkatli olduğunu söyleyerek, “Ben zaten uzun süredir tedavi sürecindeyim, o yüzden tüm zamanımı evde geçiriyorum. Aşırı dikkat ediyorum. Yardımcılarım dışarı çıkıp geliyorlar, onlara maske takmalarını söylüyorum. Hem ağır bir şey atlattım hem de kronik akciğer hastalığım ve astımım olduğu için risk grubundayım. Özellikle kronik hastalığı olan insanların hiçbir şekilde evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri lazım" dedi.

Türkan Şoray

Türkan Şoray
Türkan Şoray, tüm vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Şoray, “Durumun çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir kişinin ihmalkarlığı diğer insanlara zarar verebilir. Olabildiğince evde oturuyor ve kalabalık ortamlara girmiyorum. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alıyor, doktorların dediklerini yapıyorum. Beslenmeme ve hareketli olmaya da özen gösteriyorum" diye konuştu.
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ünlüler, koronavirüs,

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