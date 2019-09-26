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Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen geziyle aralarında Oktay Kaynarcalı’nın da bulunduğu 30 ünlü Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi.Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen tarihi mekanlar gezisi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un önderliğinde gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen geziyle aralarında Oktay Kaynarcalı’nın da bulunduğu 30 ünlü Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen tarihi mekanlar gezisi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un önderliğinde gerçekleşti. Aralarında Oktay Kaynarca, Şule Zeybek, Onur Tan, Başak Dizdar, Nilgün Bodur gibi isimlerin de yer aldığı gezi ekibi Erzurum’da Kongre Binası, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Tarihi Ulu Cami, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ise gezi ekibine eşlik etti. Gezinin rehberliğini ise Türkiye’nin en ünlü rehberlerinden birisi olan Saffet Emre Tonguç yaptı.
Gezisi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, “Bizler Türkiye’nin tanıtımına katkımız olması ve farkındalık oluşturmak için buraya geldik. Erzurum’a gelir gelmez Kongre binasına geldik ve çok etkilendik. Aslında rotamız Bayburt ama buraya çok uzun bir zaman ayıracağız. Erzurum gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehir. Anlatılanları dinlemek ve tarihi yerinde yaşamak insanları çok etkiliyor. Erzurum gezilmesi görülmesi ve tanıtılması gereken çok özel bir şehir“ dedi.
Kongre Binasının ardından Çifte Minareli Medreseyi gezen ünlüler burada bulanan çarşıda ehram giymeyi de ihmal etmedi.
Gezinin ardından 30 kişilik ekip karayolu ile Bayburt’a giderek Baksı Müzesini ziyaret edecek.

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi

Ünlüler Erzurum’un tarihi mekanlarını gezdi
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