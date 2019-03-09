ÜNLÜLER GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARINI YALNIZ BIRAKMADI (2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

“Geleceğin Güçlü Kadınları" adlı proje için bir araya gelen kendi alanında başarılı 26 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde DasDas'ta düzenlenen defilede podyuma çıktı.

Kaan Sekban'ın sunduğu, Can Bonomo, Fatma Turgut ve Ferman Akgül'ün sahne aldığı gecede Burcu Biricik, Alina Boz, Bade İşçil, Aydan Taş gibi ünlü isimlerin içinde olduğu 26 kadın, Barrus London tasarımları ile podyumda yürüdü. Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamının İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde okuyan genç kızların eğitimi için kullanılacağı geceye izleyici olarak İsmail Demirci, Neslişah Alkoçlar, Sinan Engin ve eşi Ayşe Karasu Engin, Birol Namoğlu ve Barış Yurtçu katıldı.

Etkinliğin mimarları olan İdil Fırat, Aydan Taş, Didem Balçın ve gecede giyilen kıyafetlerin tasarımcısı Neslişah Yılmaz, defile öncesi basın açıklaması yaptı.

İdil Fırat, "Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir amaca hizmet edecek proje için beraberiz. O kadar çok kişi emek verdi ve çalıştı ki. Hepsine sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyorum. Neslişah tasarımcımız, onun kıyafetleriyle bugün burada olacağız." dedi.