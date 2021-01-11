Ünlüler koronavirüsü umursamıyor! Tatilde kurallar unutuldu

25 yaşındaki Zara Holland, Covid kurallarını hiçe sayıp pandemi esnasında tatile gitme çabasıyla dikkat çekti. Şu an iş gibi yasal olarak geçerli nedeni olmayan İngiliz vatandaşlarının yurt dışı seyahati yapmaları yasak. Kuralları delmeye çalışan ünlüler arasında Daniel Sperling de bulunuyor. Zara Holland ve erkek arkadaşı Elliott Covid kurallarını delmeye çalışan ünlülerden. İşte karantina kurallarını delmekle suçlanan ünlüler... GABBY ALLEN Gabby Allen, Londra’da güvenlik önlemleri en üst sıradayken Dubai’ye uçtu. Londra’da üçüncü aşama önlemler alınıyorken 28 yaşındaki yıldız Gabby Allen Dubai’ye uçtu. Sosyal medyadan kendisine verilen tepkilere ise “Erkek arkadaşımın işi burada olduğu için Dubai’ye uçmaya karar verdik. Kullanabileceğim bir fırsattı. Bir süre burada çalışacağım” dedi.

Gabby Allen kuralı deldi mi? Hayır. MOLLY-MAE HAGUE 21 yaşındaki yıldızın uçuş sırasında maskesini düzgün şekilde takmadığı görüldü. Love Island yıldızı Molly-Mae, Aralık ayında boksör Tommy Fury ile bir ay süren Dubai ve Maldivler gezisine gelen eleştirilere tepki gösterdi ve Covid kısıtlamalarının artacağını bilselerdi seyahat etmeyeceklerini söyledi. Çiftin gerçekleştirdiği sehayat kuralları delmiş olmasa da, uçuş sırasında maskelerini düzgün takmadıkları görüntülendi.

Molly-Mae Hague kuralları deldi mi? Evet. AMBER GILL Dördüncü aşama kısıtlamaların uygulanmaya başlamasından hemen önce Dubai’ye varan Amber Gill kuralları delmedi. Dubai’ye uçan Amber, orada Love Island’dan arkadaşı Kaz Crossley ile buluştuğunda İngiltere’de dördüncü aşama kısıtlamalar henüz uygulamaya geçmemişti. Londra’da yaşayan 23 yaşındaki yıldız daha sonra yaptığı açıklamada yeni kurallardan haberdar olmadığını söyledi.

Amber Gill kuralları deldi mi? Hayır. FERNE MCCAN Noel tatili öncesi kızı ve arkadaşlarıyla Cape Town’a uçan Ferne McCan kuralları deldi. Ferne McCan Cape Town’a vardığında İngiltere Essex’te dördüncü aşama kısıtlamalar başlayalı üç gün olmuştu.

Bulaşıcılığı daha yüksek olan yeni Covid varyasyonunun ortaya çıkışıyla bilikte ülkeden çıkışlar yasaklandı. Ferne McCan döndükten sonra 10 gün boyunca karantinada kalacak.

Ferne McCan kuralları deldi mi? Evet. PARIS HILTON ABD’deki Virgin Adaları’na uçan Paris Hilton, kuralları çiğnedi. Los Angeleslı Paris Hilton yerel emirlere rağmen Noel Günü’nü erkek arkadaşı Carter Reum’un ailesi ile birlikte geçirdi. Çift, ABD’de Virgin Adaları’na uçtu.

Paris Hilton kuralları deldi mi? Evet.