Ünlüler koronavirüsü umursamıyor! Tatilde kurallar unutuldu

25 yaşındaki Zara Holland, Covid kurallarını hiçe sayıp pandemi esnasında tatile gitme çabasıyla dikkat çekti. Şu an iş gibi yasal olarak geçerli nedeni olmayan İngiliz vatandaşlarının yurt dışı seyahati yapmaları yasak. Kuralları delmeye çalışan ünlüler arasında Daniel Sperling de bulunuyor.
Zara Holland ve erkek arkadaşı Elliott Covid kurallarını delmeye çalışan ünlülerden.
İşte karantina kurallarını delmekle suçlanan ünlüler...
Gabby Allen, Londra’da güvenlik önlemleri en üst sıradayken Dubai’ye uçtu.
Londra’da üçüncü aşama önlemler alınıyorken 28 yaşındaki yıldız Gabby Allen Dubai’ye uçtu. Sosyal medyadan kendisine verilen tepkilere ise “Erkek arkadaşımın işi burada olduğu için Dubai’ye uçmaya karar verdik. Kullanabileceğim bir fırsattı. Bir süre burada çalışacağım” dedi.
Gabby Allen kuralı deldi mi? Hayır.
21 yaşındaki yıldızın uçuş sırasında maskesini düzgün şekilde takmadığı görüldü.
Love Island yıldızı Molly-Mae, Aralık ayında boksör Tommy Fury ile bir ay süren Dubai ve Maldivler gezisine gelen eleştirilere tepki gösterdi ve Covid kısıtlamalarının artacağını bilselerdi seyahat etmeyeceklerini söyledi. Çiftin gerçekleştirdiği sehayat kuralları delmiş olmasa da, uçuş sırasında maskelerini düzgün takmadıkları görüntülendi.
Molly-Mae Hague kuralları deldi mi? Evet.
Dördüncü aşama kısıtlamaların uygulanmaya başlamasından hemen önce Dubai’ye varan Amber Gill kuralları delmedi.
Dubai’ye uçan Amber, orada Love Island’dan arkadaşı Kaz Crossley ile buluştuğunda İngiltere’de dördüncü aşama kısıtlamalar henüz uygulamaya geçmemişti. Londra’da yaşayan 23 yaşındaki yıldız daha sonra yaptığı açıklamada yeni kurallardan haberdar olmadığını söyledi.
Amber Gill kuralları deldi mi? Hayır.
Noel tatili öncesi kızı ve arkadaşlarıyla Cape Town’a uçan Ferne McCan kuralları deldi.
Ferne McCan Cape Town’a vardığında İngiltere Essex’te dördüncü aşama kısıtlamalar başlayalı üç gün olmuştu.
Bulaşıcılığı daha yüksek olan yeni Covid varyasyonunun ortaya çıkışıyla bilikte ülkeden çıkışlar yasaklandı. Ferne McCan döndükten sonra 10 gün boyunca karantinada kalacak.
Ferne McCan kuralları deldi mi? Evet.
ABD’deki Virgin Adaları’na uçan Paris Hilton, kuralları çiğnedi.
Los Angeleslı Paris Hilton yerel emirlere rağmen Noel Günü’nü erkek arkadaşı Carter Reum’un ailesi ile birlikte geçirdi. Çift, ABD’de Virgin Adaları’na uçtu.
Paris Hilton kuralları deldi mi? Evet.
Yazmin Oukhellou, Dubai’ye gitmesine rağmen kuralları çiğnemedi.
26 yaşındaki Yazmin 616 bin takipçili Instagram sayfasında, 34 yaşındaki erkek arkadaşı James Lock ile birlikte 23 Aralık’ta iş nedeniyle Dubai’ye geldiğini duyurdu. Hayranlarının eleştirilerine maruz kalsa da Yazmin tatil boyunca fotoğraf paylaşmayı sürdürdü.
Yazmin Oukhellou kuralları deldi mi? Hayır.
Ünlü yıldız, gerekli olmayan seyahatlerden kaçınılması tavsiye edilmesine rağmen tatile gitti.
22 yaşındaki model ve müzik efsanesi babası Lionel 23 Aralık günü Karayipler’e vardı. İkili daha sonra Emily In Paris’in 31 yaşındaki oyuncusu Lily Colllins ve yönetmen nişanlısı Charli McDowell’a katıldı.
Ünlü yıldızlar gereksiz seyahatlerden kaçınılması tavsiye edilen Los Angeles’tan tatile çıktı ve 71 yaşındaki Lionel risk grubu içinde.
Ekip kuralları deldi mi? Evet.
Peter Crouch ve Abbey Clancy çocuklarıyla birlikte Dubai’ye geldiğinde henüz dördüncü aşama kısıtlamalar ilan edilmemişti.
39 yaşındaki Peter ve eşi Abbey Clancey dört çocuğu ile birlitke Dubai’ye geldiğinde henüz dördüncü aşama kısıtlamalar uygulamaya konmamıştı. Ancak 34 yaşındaki model, 506 bin takipçisi içinden gelen eleştiriler üzerine bazı sosyal medya resimlerini sildi.
Kuralları deldiler mi? Hayır.
ABD hükümeti, riskleri nedeniyle vatandaşlarını sehayat etmekten kaçınmaları konusunda uyarmıştı.
Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger ve 35 yaşındaki erkek arkadaşı Thom Evans yeni yıl tatili için Bahamalar’a gitti.
ABD hükümeti vatandaşlarını Covid riskine karşı uyarsa da eski rugby oyuncusu Thom sehayatine, ailesinin yaşadığı ve Kasım ayından bu yana sehayat yasağı olan Portekiz’den başladı. 42 yaşındaki Nikole ise Covid testinin negatif çıkmasının ardından Bahamalar’a geldi.
Kuralları deldiler mi? Evet.
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