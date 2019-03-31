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Ünlüler oyunu Bozcaada'da kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde evleri bulunan ünlüler oy için sandık başına geldi.  Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, şarkıcı Feridun Düzağaç, yönetmen Murat Şeker ile dizi ve tiyatro oyuncusu Erdinç Gülener, oylarını ikametlerinin bulunduğu Bozcaada ilçesinde kullandı.

Ünlüler oyunu Bozcaada'da kullandı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde evleri bulunan ünlüler oy için sandık başına geldi.
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, şarkıcı Feridun Düzağaç, yönetmen Murat Şeker ile dizi ve tiyatro oyuncusu Erdinç Gülener, oylarını ikametlerinin bulunduğu Bozcaada ilçesinde kullandı. 29 ve 30 Mart günleri Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gestaş'a ait feribotlar Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferlerini yapamadı. İki gün sefer yapılamayan Bozcaada'ya, bugün de poyrazın kuvvetli esmesine rağmen seçim nedeniyle saat 11.00'den itibaren seferlere başlandı. Dün feribot çalışmadığı için Feridun Düzağaç Çanakkale'de, Ata Demirer ise Geyikli Beldesi'nde konakladı. İki ünlü de, seferlerin başlamasıyla bugün saat 11.00'de Bozcaada ilçesine geldi. Ünlülerden Ata Demirer, Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'nde, Feridun Düzağaç, Murat Şeker ve Erdinç Gülener ise İstiklal İlkokulu'nda oylarını kullandı.

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Ünlüler oyunu Bozcaada'da kullandıÜnlüler oyunu Bozcaada'da kullandıÜnlüler oyunu Bozcaada'da kullandıÜnlüler oyunu Bozcaada'da kullandı

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