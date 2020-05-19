Ünlüler paylaştı! İşte 19 Mayıs mesajları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini tüm dünyaya gösterdiği mücadelesi bugün 101 yaşına girdi. Ünlü isimler, 101. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da kutladı. Türk Gençliği, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslü sosyal medya hesaplarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan ünlüler, bir kez daha sevenlerinin takdirini topladı.

Cem Davran

"Bugünümüzü ve yarınımızı o ilk adıma borçluyuz. Bayramımız kutlu olsun. Minnetle, saygıyla anıyorum."

Nurgül Yeşilçay "Evde bayrakları bulamadım! Dağınığız biraz bu aralar!!! Ben de kendim yapayım dedim! Çok da güzel oldu! Hiçbir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu mutlu olsun."

Fazıl Say "Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun. Bakın; bu Fotoğraf 101 yıllık; 1919 yılında, Mustafa Kemal Paşa o zaman Tümgeneral. Silah arkadaşları ile bu halkın kaderini değiştirecek cesur mücadelelerine hazır. Gurur duyacağımız bir tarihimiz var, Atatürk’ümüz var. Kurtuluş savaşı destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Emperyalist güçleri, yüreğiyle ve pırlanta gibi zekası ile yenerek, bize, Türk halkına özgürlüğünü ve bağımsızlığını hediye etti. Müteşekkiriz. Not; Sevgili dostlar; bugün çok sayıda genç sanatçımızın faaliyetleri, videoları, yeteneklerini sergiledikleri performansları olacak. gurur duyulasıdır, onları sosyal medyada izleyelim. “Gençlere armağan edilmiş” bu bayramda, bizler de, onları yüreklendirelim, onlara kalbimizle sahip çıkalım."

Gülben Ergen "Binlerce yürek, hep birlikte kutlayacağımız nice gurur dolu, coşkulu bayramlara."

Demet Akbağ

Mashar Alanson "Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"

Can Yılmaz "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı ve Cumhuriyetimiz ile taçlandırdığı kurtuluş mücadelemizin 101’inci yılında, tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bayramınız kutlu olsun gençler. Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmeyi unutmayın..."

Celil Nalçakan "Bayramımız Kutlu Olsun!"

Gülse Birsel "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Deniz Seki "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 101 yıldır açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, sanata, sanatçılara, gençlere verdiğin değerler ile... Bu güzel Cumhuriyetimizin temel taşı Atamızın Samsun’a çıkışının 101. yılı kutlu olsun."

Mehmet Okur "Atatürk 19 Mayısı kendi doğum günü olarak adlandırmıştır. Çünkü 19 Mayıs Türkiye'nin doğum günüdür. Bayramımız kutlu olsun..."

Ata Demirer "19/5/1919"

Şahan Gökbakar "Atatürk nereye biz oraya..."

Burcu Esmersoy "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun."

Sibel Can "Milli mücadelemizin 101. yıklı utlu olsun. Yüreğimizle Samsun’dayız.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Eda Taşpınar "Azizim, seni özlüyoruz. Bir ulusun babası, Mustafa Kemal Atatürk."

Armağan Çağlayan "Kutlu olsun..."

Demet Akalın

Zafer Algöz "Gençler ve Genç kalanlar...Bayramımız kutlu olsun... Mustafa Kemal Paşamıza ve dava arkadaşlarına saygı ve minnetle..."

Acun Ilıcalı "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Türkan Şoray "19 Mayıs' günü Kurtuluş Harekatının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’dan itibaren, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere bayram olarak armağanıdır. Ulu önderimiz; ümidini ,umudunu , hayallerini ve Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmiştir.Geleceğimiz olan gençlerimiz, bu emanete sonsuza kadar, sahip çıkacaklardır.“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”mız hepimize kutlu olsun."

Işın Karaca "Gençliğini yaşayamamış bir neslin bize kanıyla, canıyla bıraktığı mirası, sahip olduğumuz her şeyin temelinin atıldığı bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına saygı ve rahmetle anıyoruz..."

Levent Özdilek "O gemideyiz..."

Pascal Nouma "Saygıyla..."

Arzu Yanardağ "19 Mayıs vesilesiyle; başta Ulu Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu güzel vatan için canını veren tüm şehitlerimizi de saygıyla anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!"

Gözde Çığacı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun hepimize.

Türkan Şoray "19 Mayıs" günü Kurtuluş Harekatının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’dan itibaren, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere bayram olarak armağanıdır. Ulu önderimiz; ümidini, umudunu, hayallerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etmiştir. Geleceğimiz olan gençlerimiz, bu emanete sonsuza kadar, sahip çıkacaklardır. "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız hepimize kutlu olsun.

Ajda Pekkan "Geldikleri gibi giderler" diyip, inancı ve cesaretiyle işgal kuvvetleri gemileri arasında Istanbul'dan Samsun'a düşen özgürlük ve egemenlik ateşinin bir yangın olup ülkeyi sarmasının, bir kurtuluş destanının başlamasının, bir liderin ve bir ülkenin yeniden doğmasının tarihidir 19 Mayis... "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Mustafa Kemal'in gençlere armağanıdır... Kutlu olsun...

Zafer Alagöz Gençler ve genç kalanlar... Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Paşa'mıza ve dava arkadaşlarına saygı ve minnetle...

Sibel Can Milli mücadelemizin 101. yılı kutlu olsun. Yüreğimizle Samsun'dayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız Kutlu olsun.

Pınar Altuğ Atacan 19 mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.

Ahmet Kural 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 101. yılı kutlu olsun.

Seren Fosforoğlu Hiç görmediğim birine duyduğum büyük aşk, minnettarlık... Ruhum hala genç; emanetine her zaman sahip çıkacağız ve seni hep böyle güzel anacağız Ata'm!

Hakan Altun "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir."Mustafa Kemal Atatürk... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.

Arzu Yanardağ 19 Mayıs vesilesiyle; başta Ulu Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel vatan için canını veren tüm şehitlerimizi de saygıyla anıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!

Mehmet Okur Atatürk 19 Mayıs'ı kendi doğum günü olarak adlandırmıştır. Çünkü 19 Mayıs, Türkiye'nin doğum günüdür. Bayramımız kutlu olsun...

Burcu Kara Ne mutlu bize ki bu ülkenin gençleriyiz. Dünya tarihinin en vizyoner, en klas ve en devrimci kurucusuna sahibiz. Bugün de en güzel, en kıymetli bayramlarimızdan biri. Kutlu olsun. Ata'm her daim izindeyiz!