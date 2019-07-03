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Ünlüler soğuk çay lansmanında buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Burcu Esmersoy, Sedef Avcı, Hazer Amani, Çağla Şikel, Didem Soydan gibi cemiyet dünyasının ünlü isimleri soğuk çay lansmanında buluştu.Cemiyet hayatı “Hayat Demleme Soğuk Çay” serisi düzenlenen bir lansman ile tanıtıldı.

Ünlüler soğuk çay lansmanında buluştu

Burcu Esmersoy, Sedef Avcı, Hazer Amani, Çağla Şikel, Didem Soydan gibi cemiyet dünyasının ünlü isimleri soğuk çay lansmanında buluştu.
Cemiyet hayatı “Hayat Demleme Soğuk Çay” serisi düzenlenen bir lansman ile tanıtıldı. Etkinlikte Burcu Esmersoy, Sedef Avcı, İdil Yazar, Çağla Şikel, Didem Soydan gibi bir çok ünlü isim de yer aldı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, soğuk çay serisinin 4 çeşidini de çok beğendiğini söyleyerek, “Özellikle sıcak yaz günlerinde tüketilebilecek çok farklı ve özellikli bir ürün. Eminim benim gibi lezzet düşkünleri de deneyince çok sevecek” şeklinde konuştu.
Oyuncu Sedef Avcı da yazın iyice hissedildiği bu günlerde tercihini soğuk içeceklerden yana kullandığını dile getirerek, “Seriyi çok sevdim. Ailemle birlikte gönül rahatlığıyla içebileceğim bir içecek” dedi.
En az yüzde 10 oranında meyve suyundan üretiliyor
Piyasaya sürülen soğuk çay serisi ‘Şeftalili siyah çay, üzümlü açai aromalı beyaz çay, elmalı bergamot aromalı yeşil çay, portakallı, tarçınlı ve nane aromalı chai’ lezzetlerine sahip. Tüm çeşitler, demleme çaydan ve en az yüzde 10 oranında meyve suyundan üretiliyor.

Ünlüler soğuk çay lansmanında buluştu

Ünlüler soğuk çay lansmanında buluştu

Ünlüler soğuk çay lansmanında buluştu

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