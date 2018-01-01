MAGAZİN

Ünlüler yeni yıla böyle girdi!

MAGAZİN HABERLERİ | 01.01.2018 15:19 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sahne, sinema, televizyon ve futbol dünyasının ünlü isimleri yeni yıla aileleriyle birlikte girdiler.

Çağla Şıkel'den Ebru Şallı'ya, Pınar Altuğ'dan İsmail Hacıoğlu'na bir çok isim kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı. İşte dün geceden geriye kalanlar...

Ünlüler yeni yıla böyle girdi

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Şahan Gökhabar Engin Altan Düzyatan

Şahan Gökhabar Engin Altan Düzyatan
Şahan Gökbakar paylaştığı fotoğrafa 'Gökbakar ve Düzyatan dostlugu...Hayat dostlarla güzel' notunu düştü
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Burcu Biricik

Burcu Biricik
"2018 senden ricam her şey çook güzel olsun"
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Bensu Soral

Bensu Soral
"2018 ülkemize huzur getirsin. Ve hepimize mutluluk, sağlık, bol kazanç, aşk getirsin!"
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Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan
"Sağlıklı huzur dolu 2018'e"
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Pınar Altuğ Atacan

Pınar Altuğ Atacan
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Hande Subaşı

Hande Subaşı
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Işıl Reçber

Işıl Reçber
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İsmail Hacıoğlu

İsmail Hacıoğlu
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BURAK KUT - CANSEN YENİ

BURAK KUT - CANSEN YENİ
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BARIŞ FALAY -ESRA RONABAR

BARIŞ FALAY -ESRA RONABAR
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NİHAT ALPTUĞ ALTINKAYA

NİHAT ALPTUĞ ALTINKAYA
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MESUT AKUSTA - ŞAFAK ÖZBİR

MESUT AKUSTA - ŞAFAK ÖZBİR
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ESRA EROL - ALİ ÖZBİR - EDA EROL

ESRA EROL - ALİ ÖZBİR - EDA EROL
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BUE TERİM - VOLKAN BAHÇEKAPILI

BUE TERİM - VOLKAN BAHÇEKAPILI
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EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI
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ZEYNEP SEVER DEMİREL

ZEYNEP SEVER DEMİREL
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DİDEM UZEL - SELİM SARI

DİDEM UZEL - SELİM SARI
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ÇAĞLA ŞIKEL - UZAY ALTUĞ - KUZEY ALTUĞ

ÇAĞLA ŞIKEL - UZAY ALTUĞ - KUZEY ALTUĞ
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SEREN FOSFOROĞLU

SEREN FOSFOROĞLU
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GAMZE TOPUZ

GAMZE TOPUZ
21 / 22

ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI
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DENİZ BAYSAL

DENİZ BAYSAL
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