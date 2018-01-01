Ünlüler yeni yıla böyle girdi!

Çağla Şıkel'den Ebru Şallı'ya, Pınar Altuğ'dan İsmail Hacıoğlu'na bir çok isim kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı. İşte dün geceden geriye kalanlar...

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"2018 senden ricam her şey çook güzel olsun"