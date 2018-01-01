Ünlüler yeni yıla böyle girdi!
Sahne, sinema, televizyon ve futbol dünyasının ünlü isimleri yeni yıla aileleriyle birlikte girdiler.
Çağla Şıkel'den Ebru Şallı'ya, Pınar Altuğ'dan İsmail Hacıoğlu'na bir çok isim kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı. İşte dün geceden geriye kalanlar...
Ünlüler yeni yıla böyle girdi
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Şahan Gökhabar Engin Altan Düzyatan
Şahan Gökbakar paylaştığı fotoğrafa 'Gökbakar ve Düzyatan dostlugu...Hayat dostlarla güzel' notunu düştü
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Burcu Biricik
"2018 senden ricam her şey çook güzel olsun"
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Bensu Soral
"2018 ülkemize huzur getirsin. Ve hepimize mutluluk, sağlık, bol kazanç, aşk getirsin!"
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Yasemin Özilhan
"Sağlıklı huzur dolu 2018'e"
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Pınar Altuğ Atacan
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BURAK KUT - CANSEN YENİ
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BARIŞ FALAY -ESRA RONABAR
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NİHAT ALPTUĞ ALTINKAYA
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MESUT AKUSTA - ŞAFAK ÖZBİR
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ESRA EROL - ALİ ÖZBİR - EDA EROL
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BUE TERİM - VOLKAN BAHÇEKAPILI
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ZEYNEP SEVER DEMİREL
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DİDEM UZEL - SELİM SARI
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ÇAĞLA ŞIKEL - UZAY ALTUĞ - KUZEY ALTUĞ
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