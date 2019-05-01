Ünlülerden 1 Mayıs mesajları! Emekçiler gününü böyle kutladılar

İşte o mesajlardan bazıları…

Ünlülerden 1 Mayıs mesajları!

Fazıl Say "Emeğin bayramı kutlu olsun"

Necip Memili "1 MAYIS işçi ve emekçi bayramımız kutlu olsun, ekip candır"

Zülfü Livaneli "Yabancının roketini, yobazın karanlığını, Paranın saltanatını Yenecek işçi sınıfına selam olsun."

Oktay Kaynarca "Baharı da ciddiye alın."

Fettah Can "1 mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Bütün işçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun!"

Deniz Çakır "Önce çalışmak zorunda kalan çocukların sonra tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun.. Adil, eşit, özgür bir düzen dileği ile.. ve asla umudu ve asla tebessümü ve asla inancı kaybetmeden..."

Sibel Can "Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun!"

Derya Baykal "Emek ve Dayanışma günümüz kutlu olsun..."

Mehmet Ali Erbil

Nilüfer "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Hülya Koçyiğit "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Merve Özbey