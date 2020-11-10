Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.
Ünlü isimler, Atatürk için sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları paylaştı.
İşte ünlülerin 10 Kasım mesajları...
Ünlülerden 10 Kasım mesajları
CEM YILMAZ
Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk... Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyetini sevene...
DEMET AKBAĞ
Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla... Ruhun şad olsun Ata'm, izindeyiz.
TARKAN
10 Kasım 1938... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz...
DOĞA RUTKAY
Liderim, ulu önderim...
Gazi Musatafa Kemal...
Hasretle...
Saygıyla anıyorum...
İlelebet!
FAZIL SAY
Sevgiyle saygıyla anıyorum.
Not: Benim hiç bilmediğim bu nadir fotoğrafı ekibim bulmuş, sağolsunlar, ilginç bir anı, teşekkür ederim.
PINAR ALTUĞ
Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm...
ALİŞAN
Saygı ve özlemle anıyoruz...
GÜLŞEN
10 Kasım... Sevdamız, hasretimiz, inancımız bitmez bizim. Sonsuzluğumuzsun. Saygı ve minnetle...
VOLKAN KONAK
Eser durursun hafızamda. Işığım benim... Mustafa Kemal Atatürk...
HANDE YENER
Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz...
SEMİHA YANKI
Saygıyla ve özlemle... Her zaman izindeyiz... Huzurla uyu canım Ata'm...
CAN YILMAZ
Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanı Cennet olsun. Bu vesileyle, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum, hepsinin mekanları Cennet olsun.
ATA DEMİRER
Zarafetin yeter paşam. Yüreğimizde yaşıyor.
HARUN TEKİN
Anladıkça daha da çok seveceğiz ve sevdikçe daha da iyi anlayacağız.
PELİN ÖZTEKİN
Saygıyla.. Sevgiyle.. Minnetle.. Özlemle.. İlelebet..
GÜLENAY KALKAN
Özlem ve minnetle
DENİZ SEKİ
Saygı ve özlemle...
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