Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk için sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları paylaştı. İşte ünlülerin 10 Kasım mesajları...

Ünlülerden 10 Kasım mesajları

CEM YILMAZ Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk... Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyetini sevene...

DEMET AKBAĞ Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla... Ruhun şad olsun Ata'm, izindeyiz.

TARKAN 10 Kasım 1938... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz...

DOĞA RUTKAY Liderim, ulu önderim... Gazi Musatafa Kemal... Hasretle... Saygıyla anıyorum... İlelebet!

FAZIL SAY Sevgiyle saygıyla anıyorum. Not: Benim hiç bilmediğim bu nadir fotoğrafı ekibim bulmuş, sağolsunlar, ilginç bir anı, teşekkür ederim.

PINAR ALTUĞ Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm...

ALİŞAN Saygı ve özlemle anıyoruz...

GÜLŞEN 10 Kasım... Sevdamız, hasretimiz, inancımız bitmez bizim. Sonsuzluğumuzsun. Saygı ve minnetle...

ARDA TURAN

VOLKAN KONAK Eser durursun hafızamda. Işığım benim... Mustafa Kemal Atatürk...

HANDE YENER Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz...

SEMİHA YANKI Saygıyla ve özlemle... Her zaman izindeyiz... Huzurla uyu canım Ata'm...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

CAN YILMAZ Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanı Cennet olsun. Bu vesileyle, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum, hepsinin mekanları Cennet olsun.

ATA DEMİRER Zarafetin yeter paşam. Yüreğimizde yaşıyor.

HARUN TEKİN Anladıkça daha da çok seveceğiz ve sevdikçe daha da iyi anlayacağız.

EMRE KARAYEL Biz seniz

BÜLENT ŞAKRAK

PELİN ÖZTEKİN Saygıyla.. Sevgiyle.. Minnetle.. Özlemle.. İlelebet..

GÜLENAY KALKAN Özlem ve minnetle