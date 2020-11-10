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Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

10.11.2020 09:30 | Son Güncelleme:
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Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.

Ünlü isimler, Atatürk için sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları paylaştı.

İşte ünlülerin 10 Kasım mesajları...

Ünlülerden 10 Kasım mesajları

CEM YILMAZ

CEM YILMAZ
Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk... Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyetini sevene...

DEMET AKBAĞ

DEMET AKBAĞ
Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla... Ruhun şad olsun Ata'm, izindeyiz.

TARKAN

TARKAN
10 Kasım 1938... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz...

DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY
Liderim, ulu önderim... Gazi Musatafa Kemal... Hasretle... Saygıyla anıyorum... İlelebet!

FAZIL SAY

FAZIL SAY
Sevgiyle saygıyla anıyorum. Not: Benim hiç bilmediğim bu nadir fotoğrafı ekibim bulmuş, sağolsunlar, ilginç bir anı, teşekkür ederim.

PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ
Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm...

ALİŞAN

ALİŞAN
Saygı ve özlemle anıyoruz...

GÜLŞEN

GÜLŞEN
10 Kasım... Sevdamız, hasretimiz, inancımız bitmez bizim. Sonsuzluğumuzsun. Saygı ve minnetle...

ARDA TURAN

ARDA TURAN

VOLKAN KONAK

VOLKAN KONAK
Eser durursun hafızamda. Işığım benim... Mustafa Kemal Atatürk...

HANDE YENER

HANDE YENER
Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz...

SEMİHA YANKI

SEMİHA YANKI
Saygıyla ve özlemle... Her zaman izindeyiz... Huzurla uyu canım Ata'm...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

CAN YILMAZ

CAN YILMAZ
Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanı Cennet olsun. Bu vesileyle, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum, hepsinin mekanları Cennet olsun.

ATA DEMİRER

ATA DEMİRER
Zarafetin yeter paşam. Yüreğimizde yaşıyor.

HARUN TEKİN

HARUN TEKİN
Anladıkça daha da çok seveceğiz ve sevdikçe daha da iyi anlayacağız.

EMRE KARAYEL

EMRE KARAYEL
Biz seniz

BÜLENT ŞAKRAK

BÜLENT ŞAKRAK

PELİN ÖZTEKİN

PELİN ÖZTEKİN
Saygıyla.. Sevgiyle.. Minnetle.. Özlemle.. İlelebet..

GÜLENAY KALKAN

GÜLENAY KALKAN
Özlem ve minnetle

DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ
Saygı ve özlemle...
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