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Ünlülerden 23 Nisan mesajı! 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça...'

23.04.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yaşında. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutluyor.

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Cem Yılmaz 23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun.
Demet Akbağ 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun
Acun Ilıcalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
Pelin Öztekin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun
Işın Karaca Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. – Mustafa Kemal Atatürk
Mazhar Alanson
Cüneyt Arkın Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Nilüfer Çocuklarımız seni asla unutmayacak. 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun
Selen Görgüzel Alkan Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..
Pınar Altuğ Atacan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101 yaşında!
Irmak Ünal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na heyecanla uyananlarız.... çocuklarımız her şartta UYANIR.... şükürler olsun.
Nedim Saban "Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.... Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız..." Bu güzel bayramı bizlere hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü yüreğimizde duyumsayarak, iyi bayramlar çocuklar.
Prof. Dr. Yeşim Erbil
Can Yılmaz As bayrakları as...
Gül Sunal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ... Dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı.. Atatürk ve silah arkadaşlarına derin saygı ve minnetle .. Şartlar ne olursa olsun içimizdeki coşkulu kutlama hiç bitmez.. İyi bayramlar çocuklar
Mehmet Ali Erbil 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun
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Cüneyt Arkın Instagram
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