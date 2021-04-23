Ünlülerden 23 Nisan mesajı! 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça...'

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yaşında. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutluyor.
Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Cem Yılmaz
23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun.
Demet Akbağ
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun
Acun Ilıcalı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
Pelin Öztekin
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun
Işın Karaca
Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız.
Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.
– Mustafa Kemal Atatürk
Cüneyt Arkın
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Nilüfer
Çocuklarımız seni asla unutmayacak. 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun
Selen Görgüzel Alkan
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..
Pınar Altuğ Atacan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101 yaşında!
Irmak Ünal
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na heyecanla uyananlarız.... çocuklarımız her şartta UYANIR.... şükürler olsun.
Nedim Saban
"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir....
Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız..."
Bu güzel bayramı bizlere hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü yüreğimizde duyumsayarak, iyi bayramlar çocuklar.
Can Yılmaz
As bayrakları as...
Gül Sunal
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı..
Atatürk ve silah arkadaşlarına derin saygı ve minnetle ..
Şartlar ne olursa olsun içimizdeki coşkulu kutlama hiç bitmez..
İyi bayramlar çocuklar
Mehmet Ali Erbil
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun
Okuyucu Yorumları 0 yorum