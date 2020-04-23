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Ünlülerden 23 Nisan mesajları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 09:28 | Son Güncelleme

TBBM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı! Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda, meydanlarda kutlanamayan bayram, evlerdeki etkinliklerle kutlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan ünlü isimler 23 Nisan'ı sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar...

Ünlülerden 23 Nisan mesajları

KORAY AVCI 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
NURDAN BÜYÜKAK 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
HACI SABANCI Ulusal Egemenlik Bayramımız Kutlu Olsun… karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gün olan 23 Nisan, Türk milletine kutlu olsun. Halkımıza egemenliğini armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz.
CEM ÖZER Bir zamanlar biz de çocuktuk... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
FADİK SEVİN ATASOY 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
DİDEM UZEL Hayatımın hiç bir anında bu kadar çocuk olmak istememiştim... Saf sevgi ve karşılıksız .... Atatürk de biliyordu zaten “Dünyayı sevgi kurtaracaktı” ve saf yüreklere hediye etti bu günü; adınada “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun...
YAĞMUR ÜNAL 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Özgürlüğü çocuklara armağan eden en içten duyguya saygı..
SİBEL CAN 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlu olsun.Nice 100 yıllara...
DEMİR DEMİRKAN Canımız evlatlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun!
AYDAN ŞENER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun.
YEŞİM SALKIM Sana yemin sana söz değmedi değmez gözümüze başka renkte iki göz
CELİL NALÇAKAN Bayramımız kutlu olsun
EDA TAŞPINAR Atam, hediye ettiğin en değerli bayramın 100. yılında gönül isterdi yanında olmayı, bu özel günü coşkuyla kutlamayı.. Mavi gözlüm, sen bizim kalbimizde, attığımız her adımda düşüncelerimizde, varlığınla yüreğimizde, yolumuzu aydınlatan oldun. Bizler, her hareketimizde senle nefes aldık, kaderimize senle ilerledik. Sadece büyük bir lider geleceği minik kalplere emanet ederdi. Ödenemeyecek borçlar listesi 1 numara: Mustafa Kemal Atatürk-Minnettarız. Bu ulusa özgürlüğü armağan eden yüce insan, saygıyla eğiliyorum.
ŞEBNEM ÇAPA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun...Atam her koşulda ilelebet izindeyiz!
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23 nisan çocuk bayramı, ünlüler kutlama,

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