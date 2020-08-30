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Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

98 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, zaferle sonuçlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
"Dostlarım, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık yolunda emek veren, ter döken, hayatını kaybeden, bu dünyadan göçüp gitmiş tüm büyüklerimizi, saygıyla, hürmetle analım. Fikri hür, vicdanı hür insanlar, bayramınız kutlu olsun."

Mert Fırat

Mert Fırat
"BÜYÜK TAARRUZ Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı öyle ferahtılar ki sayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birden bire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O, saati sordu. Paşalar 'üç' dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun kenarına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Nazım Hikmet"

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün
"Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla, kararlılıkla, büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır."

Gülse Birsel

Gülse Birsel
"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kutlanacak zaferler armağan eden muazzam kahramanlara hayranlık, minnet ve saygıyla..."

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu
"Büyük Taarruz Zaferi'nin 98. yıldönümünde başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile fikir ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! / Happy Victory Day."

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ
"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Mehmet Okur

Mehmet Okur
"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Gülben Ergen

Gülben Ergen
"Ömrümce bitmeyecek, çoğalacak bir saygı ve minnetle ile. Her 29 Ekim'de 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta ve bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm gücümle, sesimin, elimin yettiği yere kadar haykıracağım. Üç evladımı da bu saygı ve hayranlıkla yetiştirdim, yetiştireceğim. Bayramımız kutlu olsun."

Musa Uzunlar

Musa Uzunlar
"Bu zafer ne kadar değerli bir armagan. Kutlu olsun. Her daim inadına."

Deniz Seki

Deniz Seki
"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Celil Nalçakan

Celil Nalçakan
"Bayramımız kutlu olsun!"

Doğa Rutkay

Doğa Rutkay
"İlelebet..."

Demet Akbağ

Demet Akbağ
"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı
"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Tülin Şahin

Tülin Şahin
"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan
"Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadın ben Senden daha özel..."

Demet Akalalın

Demet Akalalın

Can Yılmaz

Can Yılmaz
"Büyük zaferin 98. yıl dönümünde, 'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir' diyen büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizlere minnettarız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!"

Alişan

Alişan
"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
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