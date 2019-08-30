Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

97 y\u0131l \u00f6nce bug\u00fcn Mustafa Kemal Atat\u00fcrk \u00f6nderli\u011finde ger\u00e7ekle\u015fen B\u00fcy\u00fck Taarruz, T\u00fcrk ordusunun zaferiyle sonu\u00e7land\u0131. \n30 A\u011fustos Zafer Bayram\u0131'n\u0131n y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde \u00fcnl\u00fc isimler duygular\u0131n\u0131 sosyal medyadan payla\u015ft\u0131. \u0130\u015fte o mesajlar...\nPARTNER Moda yar\u0131\u015fmas\u0131yla tan\u0131nm\u0131\u015ft\u0131! Son hali \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdiDo\u011fum an\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131! '\u0130yi ki bizi se\u00e7tin'Payla\u015f\u0131m\u0131 olay oldu! Demet'ten yorum geldi
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