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Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor! Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz hakkında ünlüler de sosyal medyadan paylaşım yaptı.

97 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı. İşte o mesajlar...

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