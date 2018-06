Ünlülerden 'Babalar Günü' mesajları

DOĞA RUTLAY Sen benim babam olduğun için, bana her gün bayram...

SEREN FOSFOROĞLU Veee hayatımın aşkı Babam ! Bir kız çocuğu için babanın varlığının önemini ancak yaşayan bilir. Hayat boyu her konuda bana 'sen yaparsın kızım' diyerek beni yüreklendiren güç veren babam. İlkokula bile erken göndermiş :) Nasıl iyi bir dede olduğunu anneciğim eminim görüyordur. Babalar Günü'n kutlu olsun...

IRMAK ÜNAL İlk aşkım... büyük aşkım. Kavuştuğumuz an gözünde parlayan çoşkunla, neşenle ne güzelsin. İyi ki benim babamsın.... Her anına, her saniyesine şükrediyorum bu yaşam yolculuğunda beraber yürüdüğümüz için... Senin kızın olduğum için..... Seni yaşamlar boyu, sonsuz ve koşulsuz seviyorum. Bu duyguyu yaşattığın için teşekkürler. Babalar Günü'n kutlu olsun!