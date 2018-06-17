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Ünlülerden 'Babalar Günü' mesajları

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

Ünlü isimler Babalar Günü'nü unutmadı!

İşte o mesajlar...

Ünlülerden 'Babalar Günü' mesajları

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NESLİŞAH ALKOÇLAR Ben böyle bir kocaya sahip oldugum için, Çocuklar böyle bir babaya sahip oldukları için çok şanslıyız! Biri karnımda, diğeri kucağımda seni çoook seviyoruz!
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ŞAHAN GÖKBAKAR En mutlu gün bana...
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SEDEF AVCI Baba demek;her zaman korunmak kollanmak demek. Baba demek;her uzattığın elin sıkıca tutulması demek. Baba demek;herşeyi bilen hep yol gösteren demek. Baba demek;yaslandığın en güçlü en güvenli dağ demek Baba demek;hiç üzmeyecek ilk aşk demek. Baba demek;kaçıp sığınılacak liman demek Baba demek;can demek,varlığı ile bir evlada en büyük hazine demek. Baba demek;özlem demek,umut demek. Baba demek;katlanmaktır. Kol kanat olmaktır. Baba demek;koşmaktır. Uçmaktır, uçan kuşu tutmaktır. Baba demek;atılmaktır aslanın ağzına, siper etmektir göğsünü cihana. Baba demek üstlenmektir, kendi derdine aldırmadan önemsemektir. İçin kan ağlarken gülümsemektir, baba demek ;hissetmektir, onca yüreği yüreğinde, acıları ciğerinde,. Baba demek merhamettir,merhamet edilmediğinde. Baba demek düşünmektir, düşünülmediğinde. Baba demek;üşümektir, Üşümesinler diye.Hepsinin üzerine. Baba demek;korkmamaktır. Güvenmektir sonuna kadar.
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DOĞA RUTLAY Sen benim babam olduğun için, bana her gün bayram...
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ÖNDER AÇIKBAŞ Babam canım Recep’im seni hasretle anıyorum..Günün kutlu olsun artık olduğu kadar.
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SEREN FOSFOROĞLU Veee hayatımın aşkı Babam ! Bir kız çocuğu için babanın varlığının önemini ancak yaşayan bilir. Hayat boyu her konuda bana 'sen yaparsın kızım' diyerek beni yüreklendiren güç veren babam. İlkokula bile erken göndermiş :) Nasıl iyi bir dede olduğunu anneciğim eminim görüyordur. Babalar Günü'n kutlu olsun...
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IRMAK ÜNAL İlk aşkım... büyük aşkım. Kavuştuğumuz an gözünde parlayan çoşkunla, neşenle ne güzelsin. İyi ki benim babamsın.... Her anına, her saniyesine şükrediyorum bu yaşam yolculuğunda beraber yürüdüğümüz için... Senin kızın olduğum için..... Seni yaşamlar boyu, sonsuz ve koşulsuz seviyorum. Bu duyguyu yaşattığın için teşekkürler. Babalar Günü'n kutlu olsun!
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BURCU KARA Babamın pabucu dama atıldı. Artık en favori baba bu adam bence... En başta benimkilerin, sonra da kalbinde çocuk sevgisi olan tüm güzel adamların Babalar Günü'nü kutluyorum.
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CANSU KURTÇU Benden kızlara ufak bir tavsiye; kesinlikle BABA OLABİLECEK biriyle kurun yuvanızı... ilk Babalar Günü2n kutlu olsun sevgilim. Bu işi de şahane kıvırdın!
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BESTE AÇAR Bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Bu sensiz 3. Babalar Günü... Seni ne çok özledim! Huzur icin de uyu babacığım...
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DUYGU HACIOĞLU Hayat boyu Yemin'e hep böyle bakacağını biliyorum... Ben erken göçersem dağ gibi babası olacak hep yanında... Öyle müthiş bir duygu ki senin babalığını izlemek! İyi ki varsın sevgilim... İyi ki bizimlesin...
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İBRAHİM TATLISES Babalar yıkılmaz çınardır! Tüm babaların, Babalar Günü'nü kutlarım...
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PINAR ALTUĞ Herkes baba olabilir ama babişko olamaz, kızımızı babişkosu seni çok seviyoruz... Babalar Günü'n kutlu olsun...
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EMRE ALTUĞ
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SİMGE SAĞIN Bu sabah da gülümseyişinle uyandım...Çok özlüyorum seni..
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PELİN ÖZTEKİN İlk aşkım! Benzediğim, gülüşümüzü sevdiğim... ???? @oztekinrasim Babalar günün kutlu olsun Rasoş’um. İyi ki benimsin, benim babamsın
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İPEK AÇAR Babalar çok uzakta da olsa aslında kalp atışı kadar yakındır evlatlarına????????Tüm babaların babalar günü kutlu olsun.
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Babalar Günü ünlüler

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