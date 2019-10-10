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Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ünlüler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi. İbrahim Tatlıses tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesini dilediğini belirterek, "Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı'nda, Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ünlüler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi. Demet Akalın, Işın Karaca, İbrahim Tatlıses ve Saba Tümer'in aralarında bulunduğu birçok ünlü sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla harekata destek verdi.

"DUALARIMIZ SİZİNLE"

Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarımız sizinle" dedi.

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"KEŞKE SAVAŞLAR HİÇ OLMASA"

Işın Karaca ise, "Keşke savaşlar hiç olmasa. Ama gerçekler ne yazık ki acı.. Barış istiyorsan savaşı kazanmalısın #BarışPınarıHarekati Allah'ım sen bu barış harekatında askerlerimize yol gösterip yardımcı ol.." ifadelerini kullandı.

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"ALLAH MEHMETÇİĞİMİZİ KORUSUN"

İbrahim Tatlıses tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesini dilediğini belirterek, "Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı'nda, Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yar ve yardımcısı olsun, Allah Mehmetçiğimizi korusun..." ifadelerine yer verdi.

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"HİÇBİR EVLADIN OCAĞINA ATEŞ DÜŞMESİN"

Saba Tümer ise yaptığı paylaşımda, "Bütün dualarım askerlerimiz için...En büyük dileğim hiçbir anne baba, hiçbir eş, hiçbir evladın ocağına ateş düşmesin. Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz... Allah'a emanet olun" dedi.

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ünlüler Barış Pınarı Harekatı

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