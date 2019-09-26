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Ünlülerden depreme ilk tepkiler: Asıl beka sorunu bu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

İstanbul'daki 5.8 şiddetindeki deprem ünlü isimleri de korkuttu. Harun Tekin, ülkenin en önemli meselesinin depreme hazırlanmak olduğunu söyleyerek, "Gerçek beka sorunu bu" dedi.

Ünlülerden depreme ilk tepkiler: Asıl beka sorunu bu!

İstanbul Silivri’de 13.59’da gerçekleşen 5.8 şiddetindeki deprem ünlü isimleri de korkuttu. Ünlüler Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini iletirken, deprem ile ilgili de uyarılarda bulundu.

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