Ünlülerden depreme ilk tepkiler: Asıl beka sorunu bu!

\u0130stanbul Silivri\u2019de 13.59\u2019da ger\u00e7ekle\u015fen 5.8 \u015fiddetindeki deprem \u00fcnl\u00fc isimleri de korkuttu. \u00dcnl\u00fcler Twitter\u2019dan ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerini iletirken, deprem ile ilgili de uyar\u0131larda bulundu.\n\n\n\n\n\n\n\n\nPARTNERInstagram payla\u015f\u0131mlar\u0131 sayesinde 18 ya\u015f\u0131nda zengin oldu!Song\u00fcl Karl\u0131'n\u0131n son hali \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131! Bamba\u015fka birine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcK\u0131smetse Olur Melis s\u00fctyensiz haliyle tepki \u00e7ekti