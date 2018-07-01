MAGAZİN

Ünlülerden 'Eylül' isyanı: Artık yeter!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası ünlü isimler isyan etti. Eylül'ün katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi

22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi.

Ünlü isimler de isyan etti

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DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
Bugün konuşulması gereken tek şey olsun!! EYLUL VE İDAM! Başka türlü bu soysuzların onu kesilmemek çünkü! Eskiden içeride yaşatmazlar diyorlardı, insana bir soğuma geliyordu! Şimdi konuşmuyormuş da suçunu da kabul etmiyormuş! El kadar çocuktan ne istedin diye sormazlar mı? Sen bitek Eylül’ü öldürmedin! Anayı, babayı içimizdeki yasam enerjisini öldürdün be pislik! Kendine özel koğuş isteyecek kadar kafan her şeye basıyor kişilik bozukluğun yoktur! Sapık sapık!
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NİRAN ÜNSAL

NİRAN ÜNSAL
Allah o evlatlara kıyanların bin türlü belasını versin. Allah onlara bu dünyada önce cehennemi yaşatsın.
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ALİŞAN

ALİŞAN
Bu yaratıklara lütfen artık idam çıksın.
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DOĞUKAN MANÇO

DOĞUKAN MANÇO
8 yaşındaki kıza tecavüz, 4,5 yaşındaki öz kızına tecavüz eden baba, 17 yaşında kanseri yenmiş ama üvey babasının cinsel saldırısına yenilmiş bir genç kız ve daha niceleri.... Ve bu insan müsveddelerini diğer mahkumlardan korumak için tekli koğuşa yerleştirilmiş "pislikleri" koruyan hukuk sistemi.. Benim adalet anlayışımda bu yok!
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EBRU GÜNDEŞ

EBRU GÜNDEŞ
Yeter artık. Çocuk istismarına hayır!
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ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL
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ECE ERKEN

ECE ERKEN
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ECE ERKEN

ECE ERKEN
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ÖZLEM ADA ŞAHİN

ÖZLEM ADA ŞAHİN
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ÖZLEM ADA ŞAHİN

ÖZLEM ADA ŞAHİN
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Anahtar Kelimeler:
Eylül Yağlıkara ünlü isimlerden tepki

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