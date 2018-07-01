Ünlülerden 'Eylül' isyanı: Artık yeter!

22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi.
Ünlü isimler de isyan etti
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DEMET AKALIN
Bugün konuşulması gereken tek şey olsun!! EYLUL VE İDAM! Başka türlü bu soysuzların onu kesilmemek çünkü! Eskiden içeride yaşatmazlar diyorlardı, insana bir soğuma geliyordu! Şimdi konuşmuyormuş da suçunu da kabul etmiyormuş! El kadar çocuktan ne istedin diye sormazlar mı? Sen bitek Eylül’ü öldürmedin! Anayı, babayı içimizdeki yasam enerjisini öldürdün be pislik! Kendine özel koğuş isteyecek kadar kafan her şeye basıyor kişilik bozukluğun yoktur! Sapık sapık!
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NİRAN ÜNSAL
Allah o evlatlara kıyanların bin türlü belasını versin. Allah onlara bu dünyada önce cehennemi yaşatsın.
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ALİŞAN
Bu yaratıklara lütfen artık idam çıksın.
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DOĞUKAN MANÇO
8 yaşındaki kıza tecavüz, 4,5 yaşındaki öz kızına tecavüz eden baba, 17 yaşında kanseri yenmiş ama üvey babasının cinsel saldırısına yenilmiş bir genç kız ve daha niceleri.... Ve bu insan müsveddelerini diğer mahkumlardan korumak için tekli koğuşa yerleştirilmiş "pislikleri" koruyan hukuk sistemi.. Benim adalet anlayışımda bu yok!
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EBRU GÜNDEŞ
Yeter artık. Çocuk istismarına hayır!
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