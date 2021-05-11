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  4. Ünlülerden İsrail'e kınama! "İnsanlık adına utanç verici"

Ünlülerden İsrail'e kınama! "İnsanlık adına utanç verici"

11.05.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşanan katliama karşı sessiz kalmadı.

İsrail tarafından Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yapılan müdahalede 24 kişi hayatını kaybederken; 103 kişi de yaralandı. Yaşanan katliamın ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından İsrail'i kınadı.

Ünlüler İsrail'i kınadı!

TARKAN

TARKAN
"Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık adına çok utanç verici ve bir 'insanlık ayıbı' gerçekten. Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum."

HAZAL KAYA

HAZAL KAYA
"Bitmedi zulmünüz"

BERGÜZAR KOREL

BERGÜZAR KOREL
"Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor. Çocuklar, siviller öldürülüyor! Yaşananlar insanlık suçudur. Bu zulme sessiz kalma!"

DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY
"Dini dili ırkı yok kötülüğünüzün. İşlediğiniz insanlık suçunu lanetliyorum. İnsanlık adına yaşattıklarınızın elbet hesabını ödeyeceksiniz. Evlatlara ettiğiniz zulmü lanetliyorum. Bu insanlık suçudur! Saf kötülüğün suçudur!"

GÖKHAN ÖZOĞUZ

GÖKHAN ÖZOĞUZ
"Mescid-i Aksa ya saldırı konusunda binlerce gelişme sonuç yazılır. Asıl konu, Çocuk ölüyor mu? İnsan Ölüyor mu? Evet. Gerisi teferruattır. Tüm savaşlar gibi bu savaşında hiç bir kutlu yanı olmayacak. Kan ve gözyaşının olduğu yerde. Katliamın Dini ırkı yoktur!"

ALİŞAN

ALİŞAN
"Kudüs’te, ağlayan çocuklar, evlerinden zorla kovulmak istenenler... Buna ses çıkarmayan, İsrail’e gık diyemeyen dünya ve özellikle Arap Müslümanlar... Sizin Allah'ınız zulüm yapana çıt çıkarmayın mı diyor, sizin kitabınız ne halleri varsa görsünler mi diyor? Sizin Müslümanlığınız bu mu?"

ERKAN AVCI

ERKAN AVCI
"Zulüm edenin cinsi cibilliyeti ne ve kim olursa olsun. Bu yangını çıkartıp, sevinenlerin! bu ateş iki cihanda da yakalarını bırakmasın!"
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Instagram
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Üzüntü lafları çok yapmacık geliyor nedense kimsenin kimseyi tınladığı falan yok .

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