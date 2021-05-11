Ünlülerden İsrail'e kınama! "İnsanlık adına utanç verici"

İsrail tarafından Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yapılan müdahalede 24 kişi hayatını kaybederken; 103 kişi de yaralandı. Yaşanan katliamın ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından İsrail'i kınadı.

Ünlüler İsrail'i kınadı!

TARKAN "Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık adına çok utanç verici ve bir 'insanlık ayıbı' gerçekten. Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum."

HAZAL KAYA "Bitmedi zulmünüz"

BERGÜZAR KOREL "Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor. Çocuklar, siviller öldürülüyor! Yaşananlar insanlık suçudur. Bu zulme sessiz kalma!"

DOĞA RUTKAY "Dini dili ırkı yok kötülüğünüzün. İşlediğiniz insanlık suçunu lanetliyorum. İnsanlık adına yaşattıklarınızın elbet hesabını ödeyeceksiniz. Evlatlara ettiğiniz zulmü lanetliyorum. Bu insanlık suçudur! Saf kötülüğün suçudur!"

GÖKHAN ÖZOĞUZ "Mescid-i Aksa ya saldırı konusunda binlerce gelişme sonuç yazılır. Asıl konu, Çocuk ölüyor mu? İnsan Ölüyor mu? Evet. Gerisi teferruattır. Tüm savaşlar gibi bu savaşında hiç bir kutlu yanı olmayacak. Kan ve gözyaşının olduğu yerde. Katliamın Dini ırkı yoktur!"

ALİŞAN "Kudüs’te, ağlayan çocuklar, evlerinden zorla kovulmak istenenler... Buna ses çıkarmayan, İsrail’e gık diyemeyen dünya ve özellikle Arap Müslümanlar... Sizin Allah'ınız zulüm yapana çıt çıkarmayın mı diyor, sizin kitabınız ne halleri varsa görsünler mi diyor? Sizin Müslümanlığınız bu mu?"