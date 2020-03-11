Ünlülerden koronavirüs paylaşımları!

Bella Hadid, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow gibi \u00fcnl\u00fc isimler, sosyal medya hesaplar\u0131ndan, vir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00f6nlem uyar\u0131lar\u0131 yaparak, maskeli, eldivenli, foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. \u0130\u015fte \u00fcnl\u00fclerden corona vir\u00fcs payla\u015f\u0131mlar\u0131...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 'Ona sar\u0131ld\u0131m, \u00fcz\u00fcld\u00fcm, a\u011flad\u0131m...' Dinmeyen ac\u0131!Kenan Do\u011fulu, Beren Saat'le ilgili hangi itiraf\u0131 yapt\u0131?Y\u0131l 1992! Tan\u0131yabildiniz mi?
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