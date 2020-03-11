MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlülerden koronavirüs paylaşımları!

Ünlülerden koronavirüs paylaşımları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 14:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Dünyanın gündeminde olan virüsle ilgili bakın ünlü isimler nasıl paylaşımlar yaptı!

Bella Hadid, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından, virüse karşı önlem uyarıları yaparak, maskeli, eldivenli, fotoğraflarını paylaştı. İşte ünlülerden corona virüs paylaşımları...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Kenan Doğulu, Beren Saat'le ilgili hangi itirafı yaptı?Kenan Doğulu, Beren Saat'le ilgili hangi itirafı yaptı?
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, koronavirüs korunma,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

İkinci bir emre kadar izinler iptal edildi

İkinci bir emre kadar izinler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Rutkay'ın virüs endişesi! 'Olan bitenden habersiz'

Virüs endişesi! 'Olan bitenden habersiz'

İrem Derici’yi taciz eden sanığa hapis cezası

Kapısına kadar dayanmıştı! Mahkemeden flaş karar

Grip olan Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı

Grip olan Hande Soral'dan koronavirüs tedbiri

Contagion filminin koronadan sonra izlenme sayısı patlama yaptı

Dünya 9 yıl önceki salgın filmini konuşuyor!

Kenan Doğulu, Beren Saat'le ilgili hangi itirafı yaptı?

Kenan Doğulu, Beren Saat'le ilgili hangi itirafı yaptı?

Daniel Radcliffe’in koronavirüse yakalandığı iddiası ortalığı karıştırdı

Koronavirüse mi yakalandı? Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.