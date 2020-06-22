Ünlülerden Salgında Dezavantajlı Topluluklara Destek Konseri

Dünyanın çeşitli ülkelerinden film ve müzik dünyasının yıldız isimleri Cumartesi günü televizyon ve internetten yayınlanacak bir konserde Corona virüsüyle mücadele için bağış toplanması çabalarına destek verecek. Organizasyon, Avrupa Komisyonu ile Global Citizen örgütü tarafından düzenlenecek.
‘‘Küresel Hedef: Geleceğimiz için Birleş’’ adlı girişimin amacı, kamu bağışları ve özel bağışlarla pandeminin dışlanmış topluluklar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak. Bu amaçla etkinlikte milyarlarca dolar bağış toplanması hedefleniyor.
Çevrimiçi düzenlenen panelde etkinlikle ilgili konuşan pop müzik sanatçısı Miley Cyrus, pandeminin yoksul ve dışlanmış toplumları sert şekilde vurmaya devam ettiğini söyledi. Cyrus, bağışçılardan test, tedavi, ve aşı çalışmalarının her yerde, herkesin erişebileceği şekilde geliştirilmesine katkı sağlamalarını istedi.
Araştırmacılar ve ilaç üreticileri dünya genelinde şu ana kadar 463 bin kişinin ölümüne neden olan Corona virüsüne karşı 100’den fazla aşı çalışması yürütüyor.
Sunuculuğunu oyuncu Dwayne Johnson’ın yapacağı etkinlikte Miley Cyrus, Chloe x Halle, Coldplay, Shakira, oyuncu Charlize Theron ve Hugh Jackman ile eski futbolcu David Beckham’ın da yer alması bekleniyor.
Etkinlik öncesinde konuşan Global Citizens örgütü başkanı Hugh Evans, ‘‘Dünya liderlerinin test, tedavi ve aşı dağıtımında eşitliğin sağlanması için milyarlarca dolar bağışlama kararlılığına ihtiyacımız var’’ dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise konserin sanatçıların, bilim adamlarının ve dünya liderlerinin katılacağı bir bağış zirvesiyle aynı zamanda yapılacağını bildirdi.
Avrupa Birliği, Corona virüsü salgınının kontrol edilmesi ve sonlandırılması çabalarında küresel işbirliği konusunda liderlik rolünü üstleniyor. ABD ve Çin ise daha çok ulusal mücadeleye odaklanıyor.