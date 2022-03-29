Ünlülerden Will Smith'in ‘Oscar Tokadı’na Tepkiler

Bu yıl 94’üncüsü düzenlenen Akademi Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Will Smith’in, ödül töreninde eşinin saç modeli hakkında şaka yaptığı için sunucu Chris Rock’a tokat atması, sosyal medyada ünlüler arasında geniş yankı yarattı. Film ve müzik dünyasından tanınmış isimlerin birçoğu ünlü aktöre davranışından dolayı tepki gösterirken, Will Smith’i haklı görenler ya da Chris Rock’ın şakasını uygunsuz bulanlar da oldu.

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan ünlüler ve mesajlarından bazıları şöyle:

WILL SMITH VE JADA PINKETT SMITH'İN OĞLU, RAPÇİ VE AKTÖR JADEN SMITH:

"İşte biz böyle yaparız."

KOMEDYEN KATHY GRIFFIN:

"Size bir şey söyleyeyim, sahneye çıkıp bir komedyene fiziksel olarak saldırmak çok kötü bir hareket. Şimdi hepimiz komedi kulüplerinde ve tiyatrolarda bir sonraki Will Smith’in kim olacağından endişe duymalıyız."

KOMEDYEN VE AKTRİS TIFFANY HADDISH:

People dergisine verdiği mülakattan: "Siyah bir adamın eşini savunduğunu görmek benim için çok anlamlıydı. Birinin ‘eşimin adını ağzından çıkar, eşimi rahat bırak’ demesi, eşini savunması, bir kocanın yapması gereken davranış değil midir?”

AKTRİS SOPHIA BUSH:

"Şiddet doğru bir davranış değil. Saldırı asla çözüm değil. Ama aynı zamanda bu, Chris'in Oscar’lar sahnesinde Jada ile ikinci alay edişi ve bu gece de saçlarının dökülmesiyle uğraştı. Birinin otoimün hastalığıyla alay etmek doğru değil. Bunu bilerek yapmak ise zalimlik. İkisinin de soluklanmaya ihtiyacı var."

TALK ŞOV SUNUCUSU CONAN O'BRIEN:

“Will Smith’in tokadını gördüm. Aranızda sadece yarın için ödünç alabileceğim bir gece talk şovu olan var mı?”

RAPÇI NICKI MINAJ:

“Bir adamın sevdiği kadının ‘küçük bir şaka’ üzerine bir anda gözyaşlarını tutmaya çalışmasını görmesi karşısında nasıl bir ruh haline gireceğine tanık oluyorsunuz.”

FİLM YAPIMCISI ROB REINER:

“Will Smith’in Chris Rock’a çok büyük bir özür borcu var. Yaptığının mazereti yok. Şanslı ki Chris onu dava etmiyor.”

AKTRİS VE MODEL JODIE TURNER-SMITH:

“Olayı hala kafamda tartıyorum. Olaya karışanlar açısından ikinci el mahçubiyet duyuyorum.”

AKTÖR MARK HAMILL:

“Sahnede tek başlarına komiklik yapanlar kendilerine laf atanlarla başa çıkmakta ustalar. Zorbaca yapılmış bir fiziki saldırı, fazla bir şey değil.”

OSCARLAR’IN TELEVİZYON YAYINININ YAPIMCISI WILL PACKER:

“Oscarlar’ın sıkıcı olmayacağını söylemiştim.”

