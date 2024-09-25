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  4. Ünlülerden yasa dışı kumar reklamı! Dudak uçuklatan rakam: 10 milyar dolara ulaştı

Ünlülerden yasa dışı kumar reklamı! Dudak uçuklatan rakam: 10 milyar dolara ulaştı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.09.2024 11:08
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Renkli görseller, cafcaflı isimler, dikkat çeken oyunlar... Hepsi bahis sitelerinin sizi ağına çekebilmesi için yapılan bir düzenbazlık. Çocuktan yaşlısına kumar bağımlılığı öyle bir hal aldı ki kumar sitelerine akan para miktarı 10 milyar dolara ulaştı. Hal böyle olunca ünlü isimler de bu batağın ortağı oldu. Biri bahis sitesini tanıttı diğeri nasıl kumar oynanır öğretti!

CNN'in haberine göre, yurt dışına her yıl kumar kaynaklı milyonlarca lira akıyor. Türkiye'den kumar sitelerine akan para miktarı 10 milyar dolara ulaştı. Bu oran Türkiye'nin cari açığının yüzde 25'ini oluşturuyor.

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Bağımlılığa yol açan kumar sitelerinde tüm mal varlığını ve birikimini kaybeden yüz binlerce insan var. Ancak sektörün sekteye uğramaması için her şeyi yapıyorlar. En çok çocuklar ve gençleri bu batağa çekmek istiyorlar. Bunun için birbirinden farklı yöntemler deneyen sitelerin yeni taktiği ünlü ve fenomenlere reklam vermek oldu.

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NEREDE VE NASIL OYNANIRI GÖSTERDİLER

Olay öyle bir boyuta evrildi ki normalde reklamının yapılması dahi yasak olan bu sitelere için ünlü isimler paylaşım yapar oldu.

Kumar borçlarıyla yıllardır adından söz ettiren Serdar Ortaç, yer aldığı videoda kumarı uygulamalı olarak nasıl oynanabileceğini gösterirken, Sosyal medya fenomeni Serkan Çelmanoğlu da yine kendi sayfasından insanları kumar sitesine davet ediyor.

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KANUNLARI DİNLEMEDİLER

Suç örgütlerinin milyonlarca lirayı aklamak için kullandığı ve Türkiye'den milyarlarca doların yurt dışına çıktığı bu kumar siteleri Türkiye'de yasak. Ama illegal yollarla kullanılmaya devam edildiği gibi son dönemde ünlü isimlerin de kumar sitesi reklamları yapması dikkat çekiyor.

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7258 sayılı kanun uyarınca yasadışı bahsi oynamaya teşvik etmek yani reklam almak veya vermek suçtur. Yani reklam yapılması bahis oynanmasına teşvik edilmesi kapsamına alınmıştır. Türk hukukunda izinsiz olarak kaçak bahis ve kaçak kumar sitesi kurmak suç olduğu kadar reklam yapmakta suçtur. Yasayı çiğneyen kişilere dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası uygulanacağı vurgulanır.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç kumar bahis
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