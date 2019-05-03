MAGAZİN

Ünlüleri bir araya getiren defile!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Hacer Özil’in sahibi olduğu Beyaz Butik, Zeynep Erdoğan’ın tasarladığı İlkbahar & Yaz 2019 Gelinlik Koleksiyonu’nu önceki günü Pera Palace Hotel’de muhteşem bir defileyle tanıttı.

Ünlüleri bir araya getiren defile!

Cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda ismin de katıldığı defilede Itır Esen başta olmak üzere 16 yabancı manken yeni koleksiyonu sergilediler.

Genel (1)

Zeynep Erdoğan’ın işçiliği yüksek vintage couture çizgisi, Fransız dantelleri ve püsküllerden oluşan zamansız ve modern tasarımları misafirlerin büyük beğenisi topladı. Melis Ağazat’ın sunduğu defilede katılımcılar bu özel koleksiyonu merakla izlediler. Hayvan dostu bir marka olan Beyaz Butik, defilenin sonunda aile üyesi olan “Beyaz”ı Itır Esen’le sahneye çıkararak büyük alkış topladı. Beyaz Butik’in yıllara damgasını vuran çizgisine yakışan koleksiyon ekrudan krem rengine, kahve köpüğünden beje doğru geniş bir renk skalasına sahip.

Arzu Sabancı (2)

Defileye katılan isimler arasında Arzu Sabancı, Nazlı Kayı, Meltem Demir, Tuğçe Peksayar, Tuğba Develi, Hülya Eltemur, Özlem Eraslan, Müge Sırmabıyık, Füsün Kuran, Berrin Ak, İstanbul Milletvekili Sare Aydın Yılmaz, Alara Mildon, Ayten Alpar, Doğa Tekin vardı.

Hacer Özil, Zeynep Erdoğan

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cemiyet magazin

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