İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları...

Ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

CAN YILMAZ Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum.

ATA DEMİRER Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

SEDA SAYAN 18 Mart Çanakkale Zaferi...

PINAR ALTUĞ ATACAN Çanakkale geçilmez...

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Çanakkale geçilmez...

AYLA ÇELİK 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

YAVUZ SEÇKİN Vatan için şahlanan bir milletin bağımsızlık ve kahramanlık destanıdır Çanakkale... Hakkını hiç ödeyemeyeceklerimize rahmet ve minnetle...

NİLÜFER 18 Mart Çanakkale zaferimizin yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla anıyoruz.