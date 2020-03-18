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Ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Magazin dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı.

İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları...

Ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

CAN YILMAZ

CAN YILMAZ
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum.

ATA DEMİRER

ATA DEMİRER
Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

SEDA SAYAN

SEDA SAYAN
18 Mart Çanakkale Zaferi...

PINAR ALTUĞ ATACAN

PINAR ALTUĞ ATACAN
Çanakkale geçilmez...

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN
Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Çanakkale geçilmez...

AYLA ÇELİK

AYLA ÇELİK
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

YAVUZ SEÇKİN

YAVUZ SEÇKİN
Vatan için şahlanan bir milletin bağımsızlık ve kahramanlık destanıdır Çanakkale... Hakkını hiç ödeyemeyeceklerimize rahmet ve minnetle...

NİLÜFER

NİLÜFER
18 Mart Çanakkale zaferimizin yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla anıyoruz.

ZERRİN ÖZER

ZERRİN ÖZER
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18 Mart Çanakkale Zaferi, ünlüler,

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