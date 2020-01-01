İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında yayınladıkları o mesajlar...

Ünlülerin 2020 dilekleri ve paylaşımları

Ozan Güven: Yorulduk, yorduk.. Aslında son bir senedeki kendimizi uğurluyoruz,memnun olan var olmayan var kendinden...O sebeple herkeslere iii seneler..Güzel geçsin 2020, vicdanımızla oynamasın yeter..

Aslı Enver: Kendime söz verdim. güzel olacak güzel 2020

Gökçe Bahadır: Her ne yaşıyorsak farkederek, hissederek yaşadığımız bir yıl olsun

Burcu Kara: Günaydın. Hepimize daha güzel,daha huzurlu, aha hayırlı, daha aydınlık bir yıl diliyoruz. Kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

Merve Çağıran: Mutlu yıllar

Mert Fırat: Eşitliğin her alanda sağlandığı, insanlığımızdan utanmadığımız, barışın hüküm sürdüğü, mutlu, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olsun. Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz hatta ötesine geçtiğimiz yıllara

Hivda Zizan Alp: Yeni yılda şansınızı bollaştıracak, sağlığınızı güzelleştirecek, cebinizi dolduracak olan biricik enerjiniz hiç solmasın! Çabanız daim olsun!

Oğuzhan Koç: Böyle ağzınızı ayıra ayıra güldüğünüz bir yıl olsun

Enis Arıkan: Yılbaşını ailemle geçiriyorum. Sizi seviyorum çok mutlu olun emi

Yağmur Tanrısevsin: Küçükken doğumgünümde gözlerimi kapatıp mumlarımı üflerken bir dilek dilemiştim. Gözlerimi açtığımda dileğim gerçekleşmişti. Sonra her doğum günümde ve her yılbaşında dilek dilemeye başladım. Bu yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket diliyorum..Geçmişte bıraktığımız kötü anıları, kadın cinayetlerinin yarattığı çaresizlikleri, hayvanlara yapılan işkenceleri ve yaşama sevgisini unutturan anları geride bıraktığımız bir yıl için neden dünyaya geldiğini unutan o insanlara sihirli bir değnekle dokunmak istiyorum.Her sene olduğu gibi yine umutlarla bir seneye başlıyorum... En güzel dilekler sizinle olsun ve 2020 hepimizin en güzel yılı olsun!

Hazal Kaya: Mutlu Yıllar

Nurgül Yesilçay: İlerde geriye dönüp baktığımızda “2020 ne güzel bi yıldı”diyelim inşallah. En güzel, en sağlıklı, en mutlu, en bereketli yılımız olsun

Sıla Mutlu seneleeeeerrrrr

Ezgi Mola Mutlu yıllar! Sağlıklı, huzurlu ve çok mutlu bir yıl olsun hepimiz için ...

Aslıhan Gürbüz: Öyle böyle özenmedim sana 2020 Öyle böyle hazırlanmadım. Bekliyorum seni

Pelin Akil Altan: 2019'un 20 Nisan’ı... Hayatımın dönüm noktası hayatımın en güzel sabahı ve devamı, en güzel en özel günlerim... Sizinle ve babanızla. En büyük dileğim önce sağlık, kendi çocuklarım ve tüm dünya çocukları için diliyorum bunu, hep güzel günler görün yavrular ve Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın sizi. Keşfetmekten denemekten vazgeçmeyin. Sizinle yepyeni bir serüven yepyeni güzel günler olsun. Daima ele ele can cana kalp kalbe bir nefes kadar yakın olalım. Sizleri çok seviyorum. Her gün şükrediyorum. Herkese de harika bir yıl dilerim

Beste Kökdemir: Senden hiç bir şey istemiyorum 2020.. Ben kendim hallederim

Begum Birgoren Yaşamak bir aģaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" Nâzım Herkesin kendi yaşam tarzına göre dilediği özgürlüğü yaşayabildiği, herkes için sağlıklı, mutlu ve bereketli bir yıl olsun 2020!

Buse Terim Bahçekapılı Bahçekapılılar herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl diler

Ceyda Düvenci: Biz aşkla, umutla hayallerimize ve 2020 deki güzel günlerimize doğru baktık bu fotoğrafta... Pepimizin heyecanla, umutla, aşkla , bereketle ve sağlıkla gelen yepyeni bir yılın olsun bu yıl... 101 yılda bir böylesi yıl 2020 sonra taaa 2121... umarım özelliği gibi özel olur hepimize

Didem Soydan: Bana sevginin ne kadar derin olduğunu ve olabileceğini gösteren yol arkadaşım, sen bütün günlerimin köpüğüsün... Umarım seni mutlu edebiliyorumdur çünkü sen beni çok mutlu ediyorsun ve masum bir melek olan seni her gün izlememe izin verdiği için evrene teşekkür ederim bana harika şeyler öğretmeye devam ettiğin yğllarımız olsun köpüğüm.

Deniz Baysal Yurtçu Yeni yıl hepimize güzellik getirsin, hoş gelsin

Neslişah Alkoçlar: 2019'un son günü... Hoşgeldin 2020 şimdiden çok heyecanlıyım. Herkese mutlu huzurlu yıllar

Vildan Atasever: Mutlu Yıllar

Derya Şensoy: Sevdiklerinizle, sağlıklı, huzurlu, yüzünüzden gülümsemenin, gözlerinizden ışıltının eksik olmadığı bir yıl dilerim hepimize!

Gürgen Öz: Hediyeli bir yıldı...Teşekkürler 2019 Hoşçakal... Herkese yeniye merhaba dedikleri güzel bir yıl diliyorum... Sağlıkla, huzurla, bereketle..

Tugce Dila Sarikaya Dağıstan: Thailand Phuket'ten mutlu yıllar

Aras Bulut İynemli: 2019’un son günü

Gülben Ergen: Joker kostümlüsü, deri ceketlisi, sweatshirtlüsü hepsi bizde. Hepimize sağlık, neşe, bereket ve huzur dolu bir yıl diliyorum...

Acun Ilıcalı: DoğrulanmışYeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin..

Alp Kırşan: 2020 hepimize HUZUR SAĞLIK BAŞARI ve MUTLULUK GETİRSİN inşallah

Pınar Altuğ Atacan: Mutlu Yıllar

Ceylan Çapa: Başta ailem olmak üzere tüm sevdiklerime ve canım takipçilerime sağlıklı ve huzurlu seneler diliyorum.