Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

İşte o mesajlar...

'Büyükbabamın İstiklal madalyası...'

1 / 19 BELKIS AKKALE "Bizlere emanet ettiğin laik cumhuriyetin bekçileriyiz Ata'm."

2 / 19 FETTAH CAN "Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

3 / 19 AYŞE KÖKÇÜ "İstiklal Savaşı'nda kazanılmış büyükbabamın İstiklal madalyası"

4 / 19 DERYA BAYKAL "Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

5 / 19 MUAZZEZ ERSOY "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

6 / 19 ÇAĞLA ŞIKEL "57 yıllık yaşamına 11 savaş, 24 madalya, 13 kitap, 1 ülke ve milyonlarca insan sığdıran önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz"

7 / 19 PELİN ÖZTEKİN "Sonsuza dek cumhuriyet. Teşekkürler Ata'm... Saygı, sevgi ve minnetle"

8 / 19 SİNAN TUZCU "Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

9 / 19 BURCU ESMERSOY "Günaydın, ne güzel bir gün! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

10 / 19 DEMET AKALIN "İlelebet cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

11 / 19 BİRİCİK SUDEN "Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

12 / 19 NURGÜL YEŞİLÇAY "Hepimiz için yaşasın cumhuriyet!'

13 / 19 SÜHEYL UYGUR "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

14 / 19 NERGİS KUMBASAR "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

15 / 19 CELİL NALÇAKAN "Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz ruhları şâd, canlarını vererek bize armağan ettikleri Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

16 / 19 SELEN GÖRGÜZEL "Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

17 / 19 AYDAN ŞENER "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

18 / 19 ALP KIRŞAN "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"