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Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Ünlü isimler Cumhuriyet'in 95. yılını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflar ve mesajlarla kutladılar...

İşte o mesajlar...

'Büyükbabamın İstiklal madalyası...'

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BELKIS AKKALE

BELKIS AKKALE
"Bizlere emanet ettiğin laik cumhuriyetin bekçileriyiz Ata'm."
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FETTAH CAN

FETTAH CAN
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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AYŞE KÖKÇÜ

AYŞE KÖKÇÜ
"İstiklal Savaşı'nda kazanılmış büyükbabamın İstiklal madalyası"
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DERYA BAYKAL

DERYA BAYKAL
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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MUAZZEZ ERSOY

MUAZZEZ ERSOY
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL
"57 yıllık yaşamına 11 savaş, 24 madalya, 13 kitap, 1 ülke ve milyonlarca insan sığdıran önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz"
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PELİN ÖZTEKİN

PELİN ÖZTEKİN
"Sonsuza dek cumhuriyet. Teşekkürler Ata'm... Saygı, sevgi ve minnetle"
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SİNAN TUZCU

SİNAN TUZCU
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
"Günaydın, ne güzel bir gün! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
"İlelebet cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyene!"
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BİRİCİK SUDEN

BİRİCİK SUDEN
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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NURGÜL YEŞİLÇAY

NURGÜL YEŞİLÇAY
"Hepimiz için yaşasın cumhuriyet!'
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SÜHEYL UYGUR

SÜHEYL UYGUR
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!"
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NERGİS KUMBASAR

NERGİS KUMBASAR
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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CELİL NALÇAKAN

CELİL NALÇAKAN
"Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz ruhları şâd, canlarını vererek bize armağan ettikleri Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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SELEN GÖRGÜZEL

SELEN GÖRGÜZEL
"Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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AYDAN ŞENER

AYDAN ŞENER
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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ALP KIRŞAN

ALP KIRŞAN
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
19 / 19

FERHAN ŞENSOY

FERHAN ŞENSOY
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
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