Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

'Büyükbabamın İstiklal madalyası...'
1 / 19
BELKIS AKKALE
"Bizlere emanet ettiğin laik cumhuriyetin bekçileriyiz Ata'm."
2 / 19
FETTAH CAN
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
3 / 19
AYŞE KÖKÇÜ
"İstiklal Savaşı'nda kazanılmış büyükbabamın İstiklal madalyası"
4 / 19
DERYA BAYKAL
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
5 / 19
MUAZZEZ ERSOY
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
6 / 19
ÇAĞLA ŞIKEL
"57 yıllık yaşamına 11 savaş, 24 madalya, 13 kitap, 1 ülke ve milyonlarca insan sığdıran önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz"
7 / 19
PELİN ÖZTEKİN
"Sonsuza dek cumhuriyet. Teşekkürler Ata'm... Saygı, sevgi ve minnetle"
8 / 19
SİNAN TUZCU
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
9 / 19
BURCU ESMERSOY
"Günaydın, ne güzel bir gün! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
10 / 19
DEMET AKALIN
"İlelebet cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyene!"
11 / 19
BİRİCİK SUDEN
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
12 / 19
NURGÜL YEŞİLÇAY
"Hepimiz için yaşasın cumhuriyet!'
13 / 19
SÜHEYL UYGUR
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!"
14 / 19
NERGİS KUMBASAR
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
15 / 19
CELİL NALÇAKAN
"Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz ruhları şâd, canlarını vererek bize armağan ettikleri Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
16 / 19
SELEN GÖRGÜZEL
"Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
17 / 19
AYDAN ŞENER
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
18 / 19
ALP KIRŞAN
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
19 / 19
FERHAN ŞENSOY
"Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"
Okuyucu Yorumları 0 yorum