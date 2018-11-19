Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl düzenlediği iki operasyonda 46 kişilik "Ducky Layne" çetesini çökertti. Ducky Layne, Tampich Layne, Chuky Yavne, Duff Lyne, Bandage Layne gibi 37 takma isim kullanarak 6 bin 156 kişiye spam mesaj atan çete üyelerinin, "fishing" (oltalama) yöntemiyle 50 ünlü isim ve binlerce kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirdiği belirlendi. 14 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI Gözaltına alınan zanlılardan çete lideri Gökhan Ş. ve fenomen Bahar Ç.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. 500 bin takipçisi olan ve Aleyna Tilki'ye olan benzerliğini kullanıp şarkıcının hesabını kapattıran Bahar Ç., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. HEP AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR Polisin tespitlerine göre hackerler ilk olarak hedeflerindeki kişilere, "sayın kullanıcı; adınıza açılmış instagram hesabınızın kapanmaması için aşağıdaki hesabınızı doğrulayın, aksi taktirde hesabınız kapanacaktır", "İnstagram ekibi; hesabınızda açık buldum veya kısa bir süre önce hesabınıza spam saldırı oldu. Aşağıdaki linkten hesabınızı doğrulayın" diyerek ünlüleri tuzağa düşürmüşler.

HESAPLARINI ÇALDIKLARI ÜNLÜLERİ TEHDİT ETMİŞLER Hacker çetesinin hesaplarını ele geçirdikleri ünlü isimlere "+1, +44 ve +63 ile başlayan telefon numaralarını kullanarak Whatsapp mesajlarıyla tehditler savurdukları ve para istedikleri belirlendi. "ŞİZOFRENDEN DAHA ŞİZOFRENİM" Çete lideri Gökhan Ş.'nin hesaplarını çaldığı kişiler arasında yer alan instagram fenomeni Berrak Tangülü'den hesabına karşılık yüklü miktarda para istemesi üzerine aralarında geçen mesajlaşma şöyle: Hacker: Senin benden istediğin bir şey var mı? Berrak: Hesabımı boşalttın. Yaptın yapacağını. Para istedin verdim Hacker: Senden açık seçik fotoğrafını mı istedim. Yemin ederim keçiden daha inatçıyım. Şizofrenden daha şizofrenim. Şizofrenlik belgem var. Her gün 2 veya 3 tane 100 kilobaytlık hesap çalıyorum, senin hesabına ihtiyacım yok. "SANA GÜZEL SÜRPRİZLERİM OLACAK" Çete üyelerinin hesabın ele geçirdikleri ve kendilerine tepki gösteren ünlü televizyoncu Balçiçek İlter'i "Yav siz oyun oynadığımı mı zannediyorsunuz? Fakat oyunu ben oynadım. Size güzel sürprizlerim olacak. Benimle uğraşma telefonuna kadar biliyorum. Hesabını sattım" diyerek tehdit ettiği belirlendi.

"SİZİN ALLAH'TAN KORKUNUZ YOK MU?" Çete üyeleri, hesabını ele geçirdikleri ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Düzyatan'a da tehditler savurmuş. Neslişah Düzyatan'ın kendisi ile irtibata geçen hacker'a "Sizin Allah'tan korkunuz yok mu?" dediği, hacker'ın da "Merhaba ben sosyal medya uzmanı Berkay. Sizin instagram hesabınızda açıklar bulduk. Biz Özge Ulusoy gibi fenomenlere gidip açığını bildirdik. Şimdi gözünüzde hırsız olabiliriz. Ama hakkımız olan parayı almadan hesabınızı geri vermeyiz. 5 bin liradan teklifimizi sunuyoruz" yanıtı verdiği belirtildi. Paranın verilmemesi üzerine ise çete üyelerinin "Hesabınızın içine kötü içerikli fotoğraflar koyup paylaşacağız" dediği öğrenildi. "SORANLARA 'ÖPTÜLER' DERSİNİZ" Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, Hacker'ların savcılık ve polise şikayetçi olacağını söyleyen ünlü oyuncu Berk Oktay'a "Soranlara 'öptüler' dersiniz. Hesabını geri vermeyeceğiz. Hesabını ebedi olarak aldım" mesajı attığı belirlendi. Şebekenin Oktay'a, ele geçirdikleri instagram hesabı için tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.

"TATSIZLIK ÇIKARMA" Televizyon sunucusu Seda Akgül de hacker çetesinin tehditlerine boyun eğmeyen ünlüler arasında yer aldı. Çete üyelerinin, sert tepki gösteren Akgül'ü "Tatsızlık çıkarma, senin on katın insanlarla uğraştım. Dik kafalık yapma, uzlaşmazsan siler atarım, kimse bulamaz. Hesabının değeri 6 bin 500 lira" diye tehdit ettikleri soruşturma dosyasında yer aldı. İMAMLA ÇETE ÜYELERİNİN İLGİNÇ YAZIŞMASI Kendilerini 'sosyal medya uzmanı' olarak gösteren çetenin, ünlülerin hesaplarını kendilerine ulaşan başka kişilere sattıkları da belirlendi. Şebekenin bazen internet üzerinden 'satılık instagram hesabı' ilanları ile de müşteri aradıkları tespit edildi. Hackerlerin tuzağına düşenler arasında bir imam da yer aldı. Harun A. isimli imama Gizem Dinibütünoğlu'nun instagram hesabının satıldığı belirtildi. Çete üyelerinden Muhammet E. ile imam Harun A. arasında geçen yazışma ise şöyle: İmam: Sosyal medyadan isminizi çok duydum, satılık hesap arıyoruz. Hacker: Çok var kardeşim İmam: İmamlık görevi yapıyorum. Cemaatime verdiğim sohbetlerle insanlara faydalı olmak istiyorum. Bir sayfa açmayı denedim. Başaramadım. Satın almayı düşünüyorum. Böyle aktif güzel sayfanız var mıdır? Bir fiyat alabilir miyim?

Hackar: Şu anda elimde 200 bin takipçili, fiyat 6 bin lira. İmam: Parayı elden vermek isterim. Hacker: Ben Mersin'de yaşıyorum. İmam: Tamer diye bir oyuncunun hesabını almışsınız. Hacker: Tabi çok güvenilirim ve tanınan biriyim İmam: Sıkıntı çıkmasın sonra Allah yolunda kullanacağım. Hacker: Yok kesinlikle tamamen orijinal. Bu whatsapp konuşmaların ardından imam olduğunu söyleyen Harun A.'nın şebeke elemanlarından Muhammet E.'nin hesabına para yatırdığı belirtildi. Şebekenin de hırsızlık yaparak elde ettiği sayfanın kime ait olduğunu bilmeyen Harun A.'ya instagram adresi ve şifreleri verdiği belirlendi. Hesabı aldıktan sonra gelen mesajlara bakan Harun A.'nın gerçeği öğrenince hacker ile arasında şu yazışmanın geçtiği tespit edildi: İmam: Gamze hanım kim kardeş? Pardon Gizem Dinibütünoğlu fanları yazmış. Bir sürü sanatçı yazmış. Hesap kimin oğlum? Arayacağım ben bu kızı, ben kimsenin hakkına giremem. Allah belanı versin. Hacker: Bak Harun hocam, hesap Gizem hanımın da bana verdiler aylar önce. Hesap aktif, sağlam takipçileri var. Korkmadan kullanabilirsin. İslami sayfa yap insanlara faydalı ol.