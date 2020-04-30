HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ünlülerin beach’i yerle bir oldu

Ünlülerin beach’i yerle bir oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı olan Dodo Beach'in yıkımına başlandı. Yaz aylarında dolup taşan mekan, belediye ekiplerinin gözetiminde yıkılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası’nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Küdür Yarımadası’nda kalan son plaj işletmesinin de belediye ekipleri gözetiminde yıkımına başlandı. Küdür ile ilgili kararın Resmi Gazete’de ilan edilmesiyle birlikte tahliye süreci başlatılan işletmelerden sonuncusu bugün sabah saatlerinde Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kaldırıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemi, Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesi ve akabinde diğer yasal süreçlerin tamamlanması sonucunda işletme sahibi tarafından gerçekleştirildi. Küdür’deki beach’lerden bir diğeri şubat ayında kaldırılmış ve işletmenin bulunduğu alan doğal haline kavuşturulmuştu. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Zifte bulaşmış halde bulundu! Son anda hayata döndürüldüZifte bulaşmış halde bulundu! Son anda hayata döndürüldü
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Playstation 4

Playstation 4

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronadan kaçtılar, yıldırıma yakalandılar

Koronadan kaçtılar, yıldırıma yakalandılar

Suya izinsiz bırakılmış! Tam 13 bin metre

Tam 13 bin metre! Suda bulundu

Karantinadaki vatandaşlara Ramazan sürprizi

Karantinadaki vatandaşlara Ramazan sürprizi

Zifte bulaşmış halde bulundu! Son anda hayata döndürüldü

Zifte bulaşmış halde bulundu! Son anda hayata döndürüldü

Yasak öncesi sokaklar doldu taştı!

Yasak öncesi sokaklar doldu taştı!

Ankara ve İzmir ilçelere göre koronavirüs dağılımı! İşte iki ilin covid-19 haritası

Ankara ve İzmir ilçelere göre koronavirüs dağılımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.