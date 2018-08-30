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Ünlülerin çıplak fotoğrafları internete sızdıran hacker yakalandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

Hollywood ünlülerinin fotoğraflarını internete sızdıran hacker hapis cezasına çarptırıldı.

Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton'un da içlerinde bulunduğu ünlülerin fotoğraflarını yayınlayan hacker, bakın ne kadar ceza aldı...

Ünlülerin fotoğraflarını internete sızdırmıştı! O hacker yakalandı

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Jennifer Lawrence ve Kirsten Dunst gibi Hollywood yıldızlarının ve Kate Upton gibi modellerin çıplak fotoğraflarını sızdıran hacker'a hapis.
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2014 yılında 200 kadar Hollywood yıldızının iCloud hesaplarını hack'leyerek internete sızdıran George Garofano adlı hacker, hapis cezası aldı.
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8 ay hapis cezası alan 26 yaşındaki Connecticut'lı adam aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton da olan pek çok ünlü ismin özel fotoğraflarını sızdırmıştı.
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Açlık Oyunları serisinin yıldızı Jennifer Lawrence'ın çıplak ve iç çamaşırlı fotoğrafları, ilk olarak görsel paylaşım sitesi 4chan'de yayımlanmıştı.
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Fotoğraflar ardından birçok sosyal medya kanalında paylaşılarak hızla yayıldı.
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Oscar'lı oyuncu, sızdırılan fotoğrafları nedeniyle büyük üzüntü yaşamıştı.
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Hacker'lar, Jennifer Lawrence'ın seks videosunu yayınlayacağı tehdidinde de bulunmuştu.
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Bu tehdit sonrası FBI harekete geçmişti.
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