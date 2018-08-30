Ünlülerin çıplak fotoğrafları internete sızdıran hacker yakalandı

Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton'un da içlerinde bulunduğu ünlülerin fotoğraflarını yayınlayan hacker, bakın ne kadar ceza aldı...

Ünlülerin fotoğraflarını internete sızdırmıştı! O hacker yakalandı

1 / 20 Jennifer Lawrence ve Kirsten Dunst gibi Hollywood yıldızlarının ve Kate Upton gibi modellerin çıplak fotoğraflarını sızdıran hacker'a hapis.

2 / 20 2014 yılında 200 kadar Hollywood yıldızının iCloud hesaplarını hack'leyerek internete sızdıran George Garofano adlı hacker, hapis cezası aldı.

3 / 20 8 ay hapis cezası alan 26 yaşındaki Connecticut'lı adam aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton da olan pek çok ünlü ismin özel fotoğraflarını sızdırmıştı.

4 / 20 Açlık Oyunları serisinin yıldızı Jennifer Lawrence'ın çıplak ve iç çamaşırlı fotoğrafları, ilk olarak görsel paylaşım sitesi 4chan'de yayımlanmıştı.

5 / 20 Fotoğraflar ardından birçok sosyal medya kanalında paylaşılarak hızla yayıldı.

6 / 20 Oscar'lı oyuncu, sızdırılan fotoğrafları nedeniyle büyük üzüntü yaşamıştı.

7 / 20 Hacker'lar, Jennifer Lawrence'ın seks videosunu yayınlayacağı tehdidinde de bulunmuştu.

8 / 20 Bu tehdit sonrası FBI harekete geçmişti.

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