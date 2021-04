Ünlülerin de normal insan olduğunu kanıtlayan tuhaf huyları

Tam bir dakik olan Hülya Avşar, tüm saatlerini 5 dakika ileri alıyormuş ve böylece gittiği her yere 5 dakika önce geliyor.

Her gün tam 7 saat uyuyan Bill Gates, her gece uyumadan önce mutlaka bir şeyler okur.

Bensu Soral'ın, batıl inançlardan ileri gelen bir takıntısı varmış: Bir şeyi her iki eliyle de tekrar etmek. Mesela bir kulağını kaşıdığında, kendisini diğer kulağını da kaşıma mecburiyetinde hissediyormuş. Ya da kolunu bir yere çarptığında, diğer kolunu da aynı yere bilinçli olarak çarpıyormuş.

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ'un kolunda, "Only Allah can judge me!" yazılı bir dövme bulunuyormuş. Üstelik çevresince de 'oldukça inançlı ve dinine bağlı bir insan' olarak tanımlanıyor.