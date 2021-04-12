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Ünlülerin de normal insan olduğunu kanıtlayan tuhaf huyları

Çoğunu yakından tanıdığımız ve hayran olduğumuz ünlülerin garip huylarını biliyor musunuz?

Ünlülerin birbirinden ilginç tuhaf huyları

Hülya Avşar Tam bir dakik olan Hülya Avşar, tüm saatlerini 5 dakika ileri alıyormuş ve böylece gittiği her yere 5 dakika önce geliyor.

Bill Gates Her gün tam 7 saat uyuyan Bill Gates, her gece uyumadan önce mutlaka bir şeyler okur.

Obama Tam bir gece kuşu olan Obama ise bazen saat 02:00’de çalışmaya başlar.

Bülent Ersoy Yalnız kalmaktan korkan Bülent Ersoy'un garip bir batıl inancı var! Tek rakamlara takıntılı olan Diva, asla otellerde tek rakamlı odalarda kalmaz, tek plakalı araçlara binmez ve tek sayılı piyango bileti almazmış. Divaya kapı numarası tek sayı olan bir evi bedava versen, almaz!

Bensu Soral Bensu Soral'ın, batıl inançlardan ileri gelen bir takıntısı varmış: Bir şeyi her iki eliyle de tekrar etmek. Mesela bir kulağını kaşıdığında, kendisini diğer kulağını da kaşıma mecburiyetinde hissediyormuş. Ya da kolunu bir yere çarptığında, diğer kolunu da aynı yere bilinçli olarak çarpıyormuş.

Burçin Terzioğlu Burçin Terzioğlu ortaokuldayken müdür yardımcısının odasından izin kağıtlarını çalıp, arkadaşlarına para karşılığında satarmış. Yine ortaokulda sürekli kızları dövmesiyle de ünlüymüş.

Büşra Pekin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız Büşra Pekin, küçükken hep sünnet olmak istermiş. Elbette bunun bir sebebi var: Büşra kalabalığı ve ilgiyi çok seviyormuş ve böylece insanların onunla ilgileneceğini düşünüyormuş.

İrem Derici Ünlü şarkıcı İrem Derici, henüz 16 yaşındayken sırf burnunu beğenmediği için duvara kafa atmış ve burnunun kırılmasına neden olmuş. 18 yaşına gelene kadar estetik olamazsın diyen ailesi ise, mecburen ameliyatı kabul etmek zorunda kalmış.

Meryem Uzerli Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin Türkçe'de öğrendiği ilk kelime 'hamsi' olmuş. Üstelik Meryem Uzerli, 'hamsi'nin balığın ikinci adı olduğunu sanıyormuş.

Kıvanç Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kolunda, "Only Allah can judge me!" yazılı bir dövme bulunuyormuş. Üstelik çevresince de 'oldukça inançlı ve dinine bağlı bir insan' olarak tanımlanıyor.

İlker Kaleli Poyraz Karayel dizisindeki başarılı oyunculuğuyla içimizi titreten İlker Kaleli, dört farklı aksan ile konuşabiliyormuş. Üstelik uyurgezer olan Kaleli, gece bilinçsizce mutfağa gider ve Nutella yermiş.

Angelina Jolie Angelina Jolie'nin en sevdiği yiyeceklerden biri 'böcek'miş.

Nicole Kidman Güzel yıldız Nicole Kidman'ın 'kelebek fobisi' varmış.

Heidi Klum Heidi Klum, şans getirdiğine inandığı için süt dişini daima yanında taşıyormuş.

David Beckham Gözümüzde kusursuzluğun tanımı olan David Beckham, obsesif kompulsif bozukluğa sahipmiş. O nedenle her şeyi daima bir çizgi üzerinde toplamaya çalışıyormuş.

Johnny Depp Sıkı tutunun, oldukça şaşırtıcı bir bilgimiz var: Johnny Depp tam bir Barbie Bebek tutkunuymuş! Üstelik devasa da bir Barbie koleksiyonu varmış.