Ünlülerin de normal insan olduğunu kanıtlayan tuhaf huyları

Tam bir dakik olan Hülya Avşar, tüm saatlerini 5 dakika ileri alıyormuş ve böylece gittiği her yere 5 dakika önce geliyor.
Bill Gates
Her gün tam 7 saat uyuyan Bill Gates, her gece uyumadan önce mutlaka bir şeyler okur.
Obama
Tam bir gece kuşu olan Obama ise bazen saat 02:00’de çalışmaya başlar.
Bülent Ersoy
Yalnız kalmaktan korkan Bülent Ersoy'un garip bir batıl inancı var! Tek rakamlara takıntılı olan Diva, asla otellerde tek rakamlı odalarda kalmaz, tek plakalı araçlara binmez ve tek sayılı piyango bileti almazmış. Divaya kapı numarası tek sayı olan bir evi bedava versen, almaz!
Bensu Soral
Bensu Soral'ın, batıl inançlardan ileri gelen bir takıntısı varmış: Bir şeyi her iki eliyle de tekrar etmek.
Mesela bir kulağını kaşıdığında, kendisini diğer kulağını da kaşıma mecburiyetinde hissediyormuş. Ya da kolunu bir yere çarptığında, diğer kolunu da aynı yere bilinçli olarak çarpıyormuş.
Burçin Terzioğlu
Burçin Terzioğlu ortaokuldayken müdür yardımcısının odasından izin kağıtlarını çalıp, arkadaşlarına para karşılığında satarmış.
Yine ortaokulda sürekli kızları dövmesiyle de ünlüymüş.
Büşra Pekin
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız Büşra Pekin, küçükken hep sünnet olmak istermiş.
Elbette bunun bir sebebi var: Büşra kalabalığı ve ilgiyi çok seviyormuş ve böylece insanların onunla ilgileneceğini düşünüyormuş.
İrem Derici
Ünlü şarkıcı İrem Derici, henüz 16 yaşındayken sırf burnunu beğenmediği için duvara kafa atmış ve burnunun kırılmasına neden olmuş.
18 yaşına gelene kadar estetik olamazsın diyen ailesi ise, mecburen ameliyatı kabul etmek zorunda kalmış.
Meryem Uzerli
Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin Türkçe'de öğrendiği ilk kelime 'hamsi' olmuş.
Üstelik Meryem Uzerli, 'hamsi'nin balığın ikinci adı olduğunu sanıyormuş.
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ'un kolunda, "Only Allah can judge me!" yazılı bir dövme bulunuyormuş.
Üstelik çevresince de 'oldukça inançlı ve dinine bağlı bir insan' olarak tanımlanıyor.
İlker Kaleli
Poyraz Karayel dizisindeki başarılı oyunculuğuyla içimizi titreten İlker Kaleli, dört farklı aksan ile konuşabiliyormuş.
Üstelik uyurgezer olan Kaleli, gece bilinçsizce mutfağa gider ve Nutella yermiş.
Angelina Jolie
Angelina Jolie'nin en sevdiği yiyeceklerden biri 'böcek'miş.
Nicole Kidman
Güzel yıldız Nicole Kidman'ın 'kelebek fobisi' varmış.
Heidi Klum
Heidi Klum, şans getirdiğine inandığı için süt dişini daima yanında taşıyormuş.
David Beckham
Gözümüzde kusursuzluğun tanımı olan David Beckham, obsesif kompulsif bozukluğa sahipmiş.
O nedenle her şeyi daima bir çizgi üzerinde toplamaya çalışıyormuş.
Johnny Depp
Sıkı tutunun, oldukça şaşırtıcı bir bilgimiz var: Johnny Depp tam bir Barbie Bebek tutkunuymuş!
Üstelik devasa da bir Barbie koleksiyonu varmış.
Yaratıcı insanların batıl inancı olmadığını sanmayın. Dünyanın en ünlü isimlerinin bile tuhaf huyları ve ritüelleri var.
İşte hayranlık duyduğumuz yerli ve yabancı ünlü isimlerin birbirinden ilginç huyları...
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