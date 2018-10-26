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Ünlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Fatih Anadolu Lisesi'nde yapılan Ahmet Kural, Murat Boz, Mithat Körler ve Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden adaylara destek verdiği 'Okul Meclis Başkanlığı' seçimini Hakan Çelik adlı öğrenci kazandı.

Ünlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Fatih Anadolu Lisesi'nde yapılan Ahmet Kural, Murat Boz, Mithat Körler ve Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden adaylara destek verdiği 'Okul Meclis Başkanlığı' seçimini Hakan Çelik adlı öğrenci kazandı.
Fatih Anadolu Lisesi'ndeki Okul Meclis Başkanlığı seçimi için 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Baş ile 12'nci sınıf öğrencileri Halil Kil ve Hakan Çelik aday oldu. Adaylar, oluşturdukları ekiplerle bir yandan okulda kurdukları stantlarda seçim çalışmalarını sürdürürdü bir yandan da sosyal medya üzerinden ünlü kişilere ulaşarak destek aldı. Ahmet Kural adaylardan Halil Kil'e, Murat Boz ve Acun Ilıcalı da Yağmur Baş'a, boksör Avni Yıldırım, vücut geliştirmeci Savaş Cebeci, sanatçı Mithat Körler ile Eskişehirsporlu futbolculardan İsmail Oykun ise Hakan Çelik'e destek verdi. Ünlüler, çektikleri video görüntülerini destekledikleri adaylara gönderdi. Adaylar da bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak öğrenci arkadaşlarından oy istedi.
310 OY ALDI
Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'ndeki Okul Meclis Başkanlığı seçimi bugün yapıldı. 586 öğrenci, okulun çok amaçlı salonunda kurulan 2 ayrı sandıkta oy kullandı. Seçimi, 310 oy alan 12-B sınıfı öğrencisi Hakan Çelik kazandı. Diğer adaylar 12-C sınıfı öğrencisi Halil Kil 145, 11-D sınıfı öğrencisi Yağmur Baş ise 131 oy aldı.
Okul meclis başkanı seçilen Hakan Çelik, "Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her şey Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi için" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ünlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandıÜnlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandıÜnlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandıÜnlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandı

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