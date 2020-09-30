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Ünlülerin doktorunun evinden binlerce kişinin kemikleri çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

İngiltere'de politikacılardan ünlü isimlere kadar binlerce kişiyi ameliyat eden bir cerrahın adı korku filmlerini aratmayan bir skandala karıştı. Dr. Derek McMinn'in binlerce hastanın kemiklerini evinde izinsiz olarak sakladığı ortaya çıktı.

Ünlülerin doktorunun evinden binlerce kişinin kemikleri çıktı

Koronavirüs salgını nedeniye zor günler geçiren İngiltere’de sağlık sistemi büyük bir skandalla çalkalanıyor. İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Edgbaston Hastanesi’nde cerrah olarak görev yapan Dr. Derek McMinn’in, hastalarının vücut parçalarını izinsiz olarak sakladığı ortaya çıktı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Independent’ın haberine göre, kalça protezi ameliyatlarında önde gelen isimlerden biri olan ve ünlü tenisçi Andy Murray’nin kortlara dönmesini sağlayan tekniği geliştiren doktorlardan McMinn, yaklaşık 25 yıldır operasyondan sonra hastalarının kemiklerini saklıyor.

Politikacılardan, sporculara ve ünlü isimlere kadar binlerce kişiyi ameliyat eden McMinn’in sakladığı kemikler Worcestershire’daki evinde bulundu.

5 BİN 224 HASTAYA AİT

İnsan Dokusu Kurumu (HTA) olayla ilgili soruşturma başlatırken, McMinn’in kemiklerini sakladığı hastaların sayısının 5 bin 224’ü bulduğu, bunların arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Dr. McMinn, kalça kemiğine implant operasyonuyla biliniyor.

Independent’a konuşan bir kaynak, hastanedeki pek çok kişinin bu durumdan haberi olduğunu, kemiklerin saklanması için yardım ettiğini ancak McMinn’in çok nüfuzlu olması sebebiyle bunu gizli tuttuklarını öne sürdü.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

Soruşturmanın gidişatı gereği ismini vermeyen kaynak, “Yaptıklarının hepsinin üstü örtüldü. Hastaların hiçbirinin kemiklerinin saklandığından haberi yoktu. Hastane için altın yumurtlayan bir tavuktu. Büyük bir gelir elde edilmesini sağlıyordu. O kadar uzun süredir orada ki, adeta hastane ona ait gibi. Bu kadar zaman bunun olmasına müsaade etmeleri akıl alır gibi değil” dedi.

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