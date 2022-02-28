Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve ekonomik alternatifleri

Yaptıkları işler, yaşamları, kıyafetleri ve kullandıkları aksesuarlarla sürekli gündemi meşgul eden ünlüler, modaya da yön veriyor. Tabii söz konusu kombinlerin vazgeçilmez tamamlayıcısı saat olunca dudak uçuklatan fiyatlara sahip birbirinden şık modeller karşımıza çıkıyor. Siz de kombinlerinizde mutlaka saatlere yer veriyor ve ünlü isimlerin kullandığı modellerin bütçe dostu alternatiflerini arıyorsanız doğru yerdesiniz! Yazımızı inceleyerek hayran olduğunuz isimlerin kullandığı saat modellerine benzeyen, kaliteli ve şık ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi gelin, ünlülerin en çok tercih ettiği saatlere alternatif modelleri birlikte inceleyelim.

1. Futbol devinin efsane saati

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bir zamanların efsane futbolcusu, günümüzün başarılı teknik direktörü Zidane, modayı yakından takip ediyor ve aksesuarlarına özen gösteriyor. Saatlerden vazgeçemeyen futbol devi Zidane'ın tercihi, IWC. Şık lacivert takımıyla mükemmel bir birliktelik yakalayan saatin sizin için seçtiğimiz ekonomik alternatifi ise Pulsar PZ6031X. Çelik kasası, deri kayışıyla oldukça sağlam ve kullanışlı. Lacivert kadran ve kayışı gümüş renk detaylarla birleştiren şık saati günlük kombinlerden davetlere kadar kullanabilirsiniz. Fiyatıyla da tam bir bütçe dostu. Üstelik saat, hafif yağmurda ya da duşta kullanıldığında su geçirmiyor.

2. Çağla Şikel'in çok konuşulan Audemars Piguet Royal model saati

Ekranların sevilen yüzü Çağla Şikel, yaptığı işlerle adından sık sık söz ettiriyor. Güzellik rutinleri, spora olan düşkünlüğü ve beslenme konusundaki hassasiyeti kadar giyim tarzıyla da sürekli gündemde. Güzel sunucu, geçtiğimiz yıllarda "En iyi sunucu" ödüllerinin sahibi olmuştu. Bu başarısını ise yaklaşık 51 bin euro değerindeki saati kendine hediye ederek kutlamıştı. Altın rengiyle göz kamaştıran Audemars Piguet Royal için seçtiğimiz alternatif ise Reward Kol Saati. Altın renkli kordonu, siyah çelik kasasıyla oldukça dayanıklı ve şık saat, uygun fiyatıyla hemen her kombinize uyum sağlamak için sizi bekliyor!

3. Kıvanç Tatlıtuğ'un kombinini tamamlayan o saat

Yakışıklılığı, karizması ve başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, şıklığıyla da birçok kişinin yakından takip ettiği isimlerden biri. Başarılı oyuncu saat konusunda oldukça pahalı modelleri tercih ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin de ilk tercihleri arasında yer alan Patek Philippe marka saatini özellikle günlük kombinlerinde sıkça kullanıyor. Siyah kare kadranı, gümüş rengi kordonu ve sade tasarımıyla göz dolduran saate alternatif olarak Ferrucci Kol Saati'ni değerlendirebilirsiniz. Saatin ayarlanabilen çelik kordonu, kararmaya ve solmaya karşı dayanıklı. Üstelik hafif yağmurda su da geçirmiyor.

4. Ronaldo'nun kolunda taşıdığı servet

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oldukça pahalı zevkleri var. Evi, kullandığı aksesuarlar ve giydiği kıyafetler, fiyatıyla dudak uçuklatan cinsten. Son olarak Ronaldo'nun kolunda gördüğümüz elmas ve beyaz altınla tasarlanan Jacob & Co marka saati tam 1.85 milyon pound. Tabii böyle bir serveti herkesin koluna takması mümkün değil. Sizin için seçtiğimiz alternatif model ise HEMOBLLO Suni Elmas Kristal Saat. Şıklığına düşkün erkekler için özel tasarlanan model, kuvars mekanizmaya sahip. Zirkon taşlarla zarif bir duruş sergileyen saat, özel günlerde kombininizi tamamlayan en özel parça olmaya aday!

5. Reynmen ve göz kamaştıran saati

Kariyeri ve lüks harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Reynmen, tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ gibi Patek Philippe marka saatlerden vazgeçemiyor. Son olarak Patek Philippe markasının 5711 model saatiyle gördüğümüz Reynmen, saat için tam 130 bin euro harcamış! Merak etmeyin, sizin için harika bir alternatif bulduk. Sanwood Saat, altın renk kayışı, siyah kadranıyla şık ve sade. Kaliteli kuvars mekanizmaya sahip saat, paslanmaz çelik materyalle üretildiği için oldukça dayanıklı. Kronograf modelde takvim özelliği de mevcut. Fiyatı ise hemen her bütçeye uygun.

6. Demet Akalın da Patek Philippe hayranı

Kalitesi, şıklığı ve fiyatıyla ünlü isimlerin radarındaki Patek Philippe markası, Demet Akalın'ın da favorileri arasında. Rose gold rengi ve siyah kadranıyla dikkat çeken saatin modeli, Nautilius 5711. Altın kaplama olduğu için fiyatıyla hemen herkesin ulaşamayacağı model için seçtiğimiz alternatifse Daniel Klein Kol Saati. Çelik kasasıyla oldukça dayanıklı saati ofis kombinlerinden şık davetlere kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Hafif yağmurda su geçirmediği için günlük olarak da kullanabilirsiniz. Bileklikle birlikte gelen saat, kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olacak gibi, ne dersiniz?

7. Mütevazı ünlülerimiz de var tabii

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığının yanı sıra kendine özgü tarzıyla da büyük beğeni toplayan Kenan İmirzalıoğlu, birçok ünlü isme nazaran daha hesaplı saatleri tercih ediyor. Yakışıklı oyuncuyu sık sık Rolex'in Milgaus model saatiyle görüyoruz. Fiyatı her ne kadar birçok ünlü ismin kullandığı modellere göre uygun olsa da herkesin karşılayabileceği bir tutar değil elbette. Bu nedenle hem Rolex Milgaus gibi şık hem kaliteli bir alternatifle karşınızdayız, Casio Mtp-v006l-7budf Kol Saati. Siyah deri kordonu ve beyaz kasasıyla oldukça şık ve sade bir duruş sergileyen model hem günlük hem özel davet kombinlerinize çok yakışacak!

8. Acun'un özel sipariş saati, kelimenin tam anlamıyla servet değerinde

Söz konusu Acun Ilıcalı olunca tabii ki pahalı saatlerden bahsedeceğiz. Acun Ilıcalı'nın özel yapım Richard Mille saati, kelimenin tam anlamıyla servet değerinde. 150 bin dolar fiyatıyla herkesin ağzını açık bırakıyor. Daha önce aynı markanın mavi kordona sahip modelini kullanan Ilıcalı, bu defa karşımıza kırmızı kordon bir modelle çıktı. Tamamen karbondan yapılan kırmızı kordonu, kare kadranı ve siyah detaylarıyla dikkat çeken saate alternatif olarak MICHAEL TOMMY Saat'i tercih edebilirsiniz. Quartz mekanizması ve iyon kaplama kasasıyla oldukça sağlam modelin fiyatı ise son derece makul.

9. Cem Yılmaz'ın Rolex'ini konuşmadan olmaz

Saatlere oldukça düşkün Cem Yılmaz'ın Rolex tutkusunu bilmeyen yok. Başarılı komedyen, sık sık esprilerine de konu ettiği markanın GMT Master II Diamond modelini kullanıyor. Modelin kadranını çevreleyen bezelde değerli taşlar bulunuyor. Tabii bu durum saatin fiyatını da bir hayli arttırıyor. Bir Rolex olmasa da oldukça zarif ve kaliteli tasarımıyla sizi Cem Yılmaz şıklığına taşıyacak alternatifle karşınızdayız. Naviforce Kol Saati, gümüş rengi, taş detayları ve yuvarlak kadranıyla çok havalı. Fiyatıyla da yüzünüzü güldürecek model, quartz mekanizması ve çelik kasasıyla uzun süre size eşlik edecek.

10. Serenay Sarıkaya'nın son gözdesi

Güzelliği, özel hayatı ve başarılı işleriyle her zaman gündemde kalan Serenay Sarıkaya da lüks saatleri tercih eden ünlü isimler arasında. Bvlgari Serpenti markasına ait yılan tasarımıyla öne çıkan saat, fiyatıyla da adından söz ettirdi. Oldukça iddialı ve çarpıcı modeli beğendiyseniz Spectrum Yılan Model Kol Saati'ni mutlaka incelemelisiniz. Taş detaylarıyla dikkat çeken, rose ve siyah rengin muhteşem uyumunu yakalayan model, quartz mekanizmaya sahip. Kasası ve kordonu çelik olduğu için oldukça dayanıklı. Üstelik takması da çok kolay. Fiyatı ise kalitesine göre oldukça makul.