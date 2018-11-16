Ünlülerin Evleri Kül Oldu

Ünlüler yaşadıklarını Twitter’da paylaştı. Oyuncu Gerard Butler paylaştığı videoda yangının neden olduğu hasarı gösterdi. Evi yangından etkilenen tek ünlü Butler değil. Miley Cyrus da Malibu’daki evini kaybetti. Cyrus bir Twitter mesajında, ‘Evim artık yok ama ailem ve arkadaşlarımla bu evde geçirdiğim günlerin anısı hala çok güçlü’ dedi.

Yangın oyuncu Alyssa Milano’yla yönetmen Guillermo del Toro’yu da evlerinden ayrılmaya zorladı.

Del Toro, Twitter mesajında değerli koleksiyonlarının da bulunduğu evinden bahsediyor ve “Bu sabah bana söylediklerine göre Kasvetli Ev’im iyi görünüyor. Sadece dumandan biraz hasar görmüş” diyor.

Bu felaketin kahramanlarıysa şiddetle yayılan yangınları kontrol altına almaya çalışan binlerce itfaiyeci. Onlar bu yangının yarattığı yıkımın da en yakın tanıkları. California İtfaiye Birimi Başkanı Scott Jalbert, “Bu işi 31 yıldır yapıyorum ve durum son yedi yıldır giderek kötüleşti. Bunun en büyük nedeni kuraklık. Hala da devam ediyor. Kuraklık çok geniş bir alandaki bitki örtüsünü öldürdü. Kurumuş bitkiler de elbette yanmaya çok müsait” diye konuştu.

Kuraklık, yağışsız hava ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle son yangınlar çok yıkıcı bir felakete dönüşmüş durumda.

