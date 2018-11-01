Ünlülerin fitness antrenörü evinde ölü bulundu!

Temizlemek için banyonun kapısını açtığında Blank'ın cansız bedeniyle karşılaşan hizmetçi, hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Blank'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Evinde uyuşturucu, hap ya da alkol bulunmayan Mandy Blank'ın intihar edip etmediği kafalarda soru işareti bıraktı.

1 / 5 Dünyaca ünlü yıldızları zayıflatarak ve forma sokarak şöhret olan vücut geliştirici ve antrenör Mandy Blank evinde ölü bulundu.

2 / 5 Aralarında Mickey Rourke, Matt LeBlanc, Jared Leto, Dave Navarro ve Alex Rodriguez gibi Hollywood ve rock dünyasının önde gelen isimlerini forma sokarak tanınan “ünlülerin antrenörü” Mandy Blank Los Angeles’taki evinde ölü bulundu.

3 / 5 Eve gelen hizmetçisi tarafından banyoda cansız halde bulunan 42 yaşındaki Blank ile ilgili ön raporda, intihar ya da cinayet ihtimali üzerinde durulmadığı belirtildi.

4 / 5 Magazin ağırlıklı haberleriyle bilinen TMZ’nin aktardığı haberde Blank’in evinde uyuşturucu, hap ya da alkol bulunmadığı belirtilirken, otopsi ve toksikoloji raporu sonrasında ölüm sebebi netlik kazanacak.