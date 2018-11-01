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Ünlülerin fitness antrenörü evinde ölü bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 08:53 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldızları zayıflatan ve kusursuz fiziğe sahip olmalarını sağlayan antrenör Mandy Blank, evinde ölü bulundu. Ünlülerin antrenörü olarak nam salan Mandy Blank'ın ölümü, Los Angeles'taki evinde hizmetçisinin eve gelmesiyle ortaya çıkı.

Temizlemek için banyonun kapısını açtığında Blank'ın cansız bedeniyle karşılaşan hizmetçi, hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Blank'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Evinde uyuşturucu, hap ya da alkol bulunmayan Mandy Blank'ın intihar edip etmediği kafalarda soru işareti bıraktı.

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Dünyaca ünlü yıldızları zayıflatarak ve forma sokarak şöhret olan vücut geliştirici ve antrenör Mandy Blank evinde ölü bulundu.
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Aralarında Mickey Rourke, Matt LeBlanc, Jared Leto, Dave Navarro ve Alex Rodriguez gibi Hollywood ve rock dünyasının önde gelen isimlerini forma sokarak tanınan “ünlülerin antrenörü” Mandy Blank Los Angeles’taki evinde ölü bulundu.
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Eve gelen hizmetçisi tarafından banyoda cansız halde bulunan 42 yaşındaki Blank ile ilgili ön raporda, intihar ya da cinayet ihtimali üzerinde durulmadığı belirtildi.
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Magazin ağırlıklı haberleriyle bilinen TMZ’nin aktardığı haberde Blank’in evinde uyuşturucu, hap ya da alkol bulunmadığı belirtilirken, otopsi ve toksikoloji raporu sonrasında ölüm sebebi netlik kazanacak.
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Mandy Blank fitness antrenörü ölüm

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
steroidden ölmüştür bu vucut doğal değil
FAZLA SPOR ZARARLIDIR ,HERŞEYİN FAZLASININ ZARAR OLDUĞU GİBİ
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