4,8 milyon takipcisi olan Instagram fenomeninin son kurbanlarından biri de ünlü oyuncu Elisabeth Moss oldu. Barber'ın paylaşımına, "Hayaller başka, gerçekler başka" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

1 / 44 'GERÇEK HAYATTA BÖYLE DEĞİL' Avustralyalı komedyen Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin meşhur fotoğraflarını ti’ye alıyor. '#celestechallengeaccepted' hashtag'i altında tatınmış isimlerle aynı pozları çeken Celeste, ünlülerin verdiği pozların ciddiye alındığını ve gerçek hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor.

2 / 44 Barber'ın son paylaşımlarından biri, Handmaid's Tale dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Elisabeth Moss'un fotoğrafı oldu. Barber'ın bu taklidi için sosyal medya kullanıcıları, "Hayaller ve gerçekler" şeklinde yorumlar yaptı. İşte Barber'ın bugüne kadar yaptığı paylaşımlar arasında dikkat çekenler...

3 / 44 Khloe Kardashian ve Kylie Jenner

4 / 44 Justin Bieber

5 / 44 Mariah Carey

6 / 44 Hailey Baldwin

7 / 44 Hailey Baldwin

8 / 44 Kim Kardashian ve Kanye West

9 / 44 Kylie Jenner

10 / 44 Emily Ratajkowski

11 / 44 Beyonce

12 / 44 Alexis Ren

13 / 44 Kylie Jenner

14 / 44 Nicki Minaj

15 / 44 Kendall Jenner

16 / 44 Selena Gomez

17 / 44 Jennifer Lopez

18 / 44

19 / 44 Bella Hadid

20 / 44 Kim Kardashian

21 / 44

22 / 44 Bella Hadid

23 / 44 Gisele Bündchen

24 / 44 Kim Kardashian ve Kanye West

25 / 44 Gisele Bündchen

26 / 44 Jessica Simpson

27 / 44 Mariah Carey

28 / 44 Miranda Kerr

29 / 44 Ruby Rose

30 / 44 Gisele Bündchen

31 / 44 Rihanna

32 / 44 Ellen

33 / 44 Victoria Silvstedt

34 / 44 Kim Kardashian

35 / 44 Joyce Bonelli

36 / 44 Karlie Kloss

37 / 44 Yolanda Hadid

38 / 44 Ellen Degeneres

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