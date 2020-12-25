Ünlülerin güzellik sırrı jawline dolgu uygulaması nedir?

Özellikle son dönemde ünlülerin sık tercih ettiği ‘Jawline Dolgu Uygulaması’ ile ilgili bilinmesi gerekenlerin anlatan Dr. Güneş, 'Jawline nedir? Her isteyen yaptırabilir mi? İşlem sonrası günlük hayata hemen dönülebiliyor mu' sorularını yanıtladı. İşte Güneş'in konu ile ilgili söyledikleri:

“Jawline uygulaması son dönemde baya yaygınlaştı, aslında Jawline uygulaması demek yanlış olur. Jawline bölgesi belirginleştirilmesi desek daha doğru olur. Çünkü burun, dudak gibi sadece spesifik bir bölgeye uygulama yapmayla yeterli olmuyor Jawline hattını belirginleştirmek gerekiyor. Daha da öncesi öncelikle bu işleme başlamadan önce kişinin ideal kilosunda olması lazım hatta bu ideal kilonun bir miktar zayıflık yönünde olması lazım. Ağır ve yağ dokusu fazla yüzlerde bu hat kendini daha da zor belli ediyor. Kişi ideal kilosundaysa veya ideal kilosuna ulaştığında da yüz hattının iyi muayene edilmesi lazım. Burada birinci öncelik elmacık kemiği. Yüzümüzü taşıyan ana destek noktası, elmacık kemiği desteğimizin iyi olması lazım. Elmacık kemiği desteği olmadan uygulama yapmak hata olur. İkinci öncelik ise çene ucu. Çene ucu geride olan yüzler için ikinci basamak olarak çene ucunu ideal hattına getiriyoruz. Bunu aslında insanlar evlerinde kendileri de test edebilir. Bir kalemi yüze değdirecek şekilde burun-dudak-çene ucu hattına koysunlar, yan profilden kalem çenesine 15-20 dereceden fazla bir açıyla temas ediyorsa çenesi geride demektir ve öncelikle çene dolgusuna ihtiyaçları vardır. Son olarak da çene köşesi. Eğer kişi de yeteri kadar çene köşesi desteği de yoksa çene köşesini destekledikten sonra zaten çoğu hastada jawline hattı ortaya çıkıyor. Hat ortaya çıktıktan sonra kişinin durumuna göre daha da belirginleştirmek gerekirse için Jawline hattına da destek verebiliyoruz.“