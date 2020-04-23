HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Ünlülerin heykelleri de 'evde kal' mesajı verdi

Ünlülerin heykelleri de 'evde kal' mesajı verdi

İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

Madame Tussauds'ın Berlin'deki müzesinde 'evde kal' çağrısı vurgulandı. koronavirüs salgını nedeniyle sık sık gündeme getirilen çağrıyı hatırlatmak isteyen müzede, bu kez balmumu heykeller ev haliyle ön plana çıktı.

Berlin’deki Madame Tussauds Müzesi, corona virüs salgını nedeniyle sık sık yapılan “Evde kal” hatırlatmasına ayak uydurdu.

Heykeller de sosyal izolasyon kurallarına uydu

Müzede bulunan ünlülerin balmumu heykelleri, karantina günlerine uygun olarak yeniden yerleştirildi.
Amerikalı ünlü şarkıcı Katy Perry ve ünlü oyuncu George Clooney’nin balmumu heykelleri ev halini yansıtacak şekilde düzenlendi.
Katy Perry balkonda barbekü başında görülürken, George Clooney kucağında bilgisayarıyla karşımızda.
Katy Perry, izolasyon günlerinde pek çok kişinin yaptığı gibi mutfağa giriyor, ekmek ve kurabiye yapıyor.
Müze, Alman oyuncu Elyas M Barek’i de ev haliyle yansıttı.
Alman sunucu Sonja Zietlow da evine tuvalet kağıdı stoklamış olarak görülüyor.

MADAME TUSSAUDS BERLİN’DE YER ALAN DİĞER BALMUMU HEYKELLER

MADAME TUSSAUDS BERLİN’DE YER ALAN DİĞER BALMUMU HEYKELLER
Pink
Taylor Swift
Dünya liderleri
Heidi Klum
Will Smith
Pink
Pink
Michael Jackson
Mesut Özil
Madonna
Miley Cyrus
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs evde kal

En Çok Okunan Haberler

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
Pazarda çalışan 20 yaş altı genç polisi görünce tezgah altına saklandı

İlginç anlar! Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı

Yine aynı görüntü! Cezaları hiçe sayan patenli genç arabaya tutunup adres sordu

Yine aynı görüntü! Cezayı hiçe saydı

Koronavirüs, şarkı yarışmalarını dijital ortama taşıdı

Koronavirüs, şarkı yarışmalarını dijital ortama taşıdı

Havuza düşen köpeği böyle kurtardı

İzleyenlerin içini ısıtan anlar

ABD'de polislerin yaban domuzu ile imtihanı kamerada

Polislerin zor anları! Ortalığı birbirine kattı

Antalya'da çocukların yürekleri ağza getiren tramvay oyunu kamerada

Yürekleri ağza getiren anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.