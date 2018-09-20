Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Photoshop yeteneğiyle kendini sanki ünlülerle birlikteymiş gibi gösteren Robert Van Impe herkesi güldürüyor.

Robert Van Impe, diğer ismiyle de Average Rob üstün photoshop yeteneklerini kullanarak, ünlü isimlerin fotoğraflarına dahil oluyor.

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Gerçek olabilecek kadar ikna edici fotoğraflarla sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan genç adam, kimi zaman ünlü tenisçi Serena Williams ile, kimi zaman da Beyonce ile kendini bir araya getiriyor.