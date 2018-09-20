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Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Karizmatik duruşları ve güzellikleriyle büyüleyen ünlülerin hayatına bu tasvirden uzak biri dahil olsa nasıl bir sonuç ortaya çıkardı dersiniz?

Ünlülerin fotoğraflarını kendine dahil eden photoshop ustası Robert Van Impe, yaşanan anları bakın nasıl değiştirdi...

Ünlüleri böyle trolledi!

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Photoshop yeteneğiyle kendini sanki ünlülerle birlikteymiş gibi gösteren Robert Van Impe herkesi güldürüyor.
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Robert Van Impe, diğer ismiyle de Average Rob üstün photoshop yeteneklerini kullanarak, ünlü isimlerin fotoğraflarına dahil oluyor.
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Gerçek olabilecek kadar ikna edici fotoğraflarla sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan genç adam, kimi zaman ünlü tenisçi Serena Williams ile, kimi zaman da Beyonce ile kendini bir araya getiriyor.
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İşte güldüren o çalışmalar...
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ünlü Robert Van Impe

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