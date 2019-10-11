"Ünlülerin okulu" Afyon Lisesi 125 yıldır eğitim veriyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'de "tarihi ilk 100 okul" arasında yer alan Afyon Lisesi, merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, üst düzey askeri erkan, hukukçu ve sanatçı yetiştirdiği gibi 125 yıldır da binlerce insanın hayatına yön veriyor.

2. Abdülhamid Han döneminde 1894'te "Karahisar-ı Sahip Rüştiyesi" olarak kurulan tarihi lisenin ismi, 1923'te İlmiye Heyeti toplantısında "Afyonkarahisar Sultanisi" olarak değiştirildi. Okul, 1933'ten bu yana ise lise olarak hizmet veriyor.

"Ünlüler Okulu" olarak da bilinen lisenin mezunları arasında, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski Genelkurmay başkanları emekli orgeneraller İlker Başbuğ ve İsmail Hakkı Karadayı, sinema yönetmeni Yücel Çakmaklı, ses sanatçıları Emel Müftüoğlu ve "Neco" olarak da bilinen Nejat Sesyılmaz, emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, eski Maliye eski Bakanı İsmet Attila, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, gazeteci-yazar Selahattin Duman, TRT spor spikeri Tansu Polatkan'ın yanı sıra pek çok siyasetçi, hukukçu ve sanatçılar yer alıyor.