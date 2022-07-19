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'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş

19.07.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık olayı yaşandı. 'Ünlülerin psikoloğu' olarak bilinen D.T.'nin (48) lise mezunu olduğu, klinik açma yetkisinin olmadığı ve sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.T.'nin kliniği de mühürlendi. İşte akılalmaz olayın detayları!

'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.T.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği istihbaratına ulaştı. Jandarma, saat 16.00 sıralarında D.T.'nin Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan kliniğine operasyon düzenledi.

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Klinikte yapılan aramada, çok sayıda hastanın isminin yer aldığı ajanda ele geçirildi. Ünlülerin psikoloğu olarak bilinen D.T., gözaltına alındı.

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D.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Evli, 2 çocuk annesi D.T.'nin kliniği Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

(DHA)

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Muğla diploma
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