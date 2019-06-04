Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

İşte öne çıkan paylaşımlardan bazıları...

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları

Sıla Gençoğlu İyi bayramlaaaaaarrrrr

Cenk Tosun Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun!

Burcu Esmersoy Suyabatmaz Günaydın! çok çok çok mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle güzel mutlu kahkaha dolu günleriniz

Ata Demirer İyi bayramlar

Aslıhan Doğan Turan İyi Bayramlar

Özge Ulusoy Herkese sevdikleriyle mutlu huzurlu bol kahkahalı bayramlar dilerim

Fazıl Say Tüm sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim

Yağmur Sarıoğlu İyi bayramlar

Gülben Ergen Bayramlık. Ömürlük

İbrahim Tatlıses Doğrulanmış Sevginin, dostluğun, kardeşliğin olacağı mutlu, huzurlu bir bayram dilerim. Tüm Müslüman Alemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım, nice bayramlara kavuşalım İNŞALLAH

Arda Turan Ramazan bayramınız mübarek olsun...

Türkan Şoray Ramazan Bayramını kutluyor, herkesi sevgiyle kucaklıyorum

Çağla Şıkel Çookk ama çookk muylu bayramlar