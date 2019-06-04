Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

İşte öne çıkan paylaşımlardan bazıları...
Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları
Sıla Gençoğlu
İyi bayramlaaaaaarrrrr
Cenk Tosun
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun!
Burcu Esmersoy Suyabatmaz
Günaydın! çok çok çok mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle güzel mutlu kahkaha dolu günleriniz
Ata Demirer
İyi bayramlar
Aslıhan Doğan Turan
İyi Bayramlar
Özge Ulusoy
Herkese sevdikleriyle mutlu huzurlu bol kahkahalı bayramlar dilerim
Fazıl Say
Tüm sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim
Yağmur Sarıoğlu
İyi bayramlar
Gülben Ergen
Bayramlık. Ömürlük
İbrahim Tatlıses
Doğrulanmış Sevginin, dostluğun, kardeşliğin olacağı mutlu, huzurlu bir bayram dilerim. Tüm Müslüman Alemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım, nice bayramlara kavuşalım İNŞALLAH
Arda Turan
Ramazan bayramınız mübarek olsun...
Türkan Şoray
Ramazan Bayramını kutluyor, herkesi sevgiyle kucaklıyorum
Çağla Şıkel
Çookk ama çookk muylu bayramlar
Tuba Özay
Her günü bayram coşkusunda yaşayabilmek umuduyla ... Toplumsal barışın , huzurun , kardeşliğin ve üretimin olduğu bir Türkiye diliyorum. Unutulmasın ki toplumsal huzur bireysel mutlulukları getirir ..! Sevdiklerinizin, yaşamanın, size değer verenlerin ve sağlığınızın kıymetini bilin .. ! Bayramınız kutlu olsun
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