MAGAZİN

Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimleri sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajları yayınladı.

İşte öne çıkan paylaşımlardan bazıları...

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı mesajları

Sıla Gençoğlu

Sıla Gençoğlu
İyi bayramlaaaaaarrrrr

Cenk Tosun

Cenk Tosun
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun!

Burcu Esmersoy Suyabatmaz

Burcu Esmersoy Suyabatmaz
Günaydın! çok çok çok mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle güzel mutlu kahkaha dolu günleriniz

Ata Demirer

Ata Demirer
İyi bayramlar

Aslıhan Doğan Turan

Aslıhan Doğan Turan
İyi Bayramlar

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
Herkese sevdikleriyle mutlu huzurlu bol kahkahalı bayramlar dilerim

Fazıl Say

Fazıl Say
Tüm sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim

Yağmur Sarıoğlu

Yağmur Sarıoğlu
İyi bayramlar

Gülben Ergen

Gülben Ergen
Bayramlık. Ömürlük

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses
Doğrulanmış Sevginin, dostluğun, kardeşliğin olacağı mutlu, huzurlu bir bayram dilerim. Tüm Müslüman Alemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım, nice bayramlara kavuşalım İNŞALLAH

Arda Turan

Arda Turan
Ramazan bayramınız mübarek olsun...

Türkan Şoray

Türkan Şoray
Ramazan Bayramını kutluyor, herkesi sevgiyle kucaklıyorum

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel
Çookk ama çookk muylu bayramlar

Tuba Özay

Tuba Özay
Her günü bayram coşkusunda yaşayabilmek umuduyla ... Toplumsal barışın , huzurun , kardeşliğin ve üretimin olduğu bir Türkiye diliyorum. Unutulmasın ki toplumsal huzur bireysel mutlulukları getirir ..! Sevdiklerinizin, yaşamanın, size değer verenlerin ve sağlığınızın kıymetini bilin .. ! Bayramınız kutlu olsun
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