Ünlülerin 'sosyal medya' davasında karar

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2'nci celsesi görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık getirildi. Aralarında ünlü sanatçıların bulunduğu şikayetçileri ise avukatları temsil etti. Sanıklar ve avukatları, 57 suçlama ile ilgili ayrı ayrı savunma yaptı. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, sanıkların şahsi ve sosyal durumu, suç ve sonuçlarına yaklaşımlarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman'ın ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

Mahkeme, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve şizofren olduğunu ileri süren sanık Gökyar Şen'in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının saptanması için 3 haftayı geçmeyecek şekilde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınarak rapor aldırılmasına hükmetti. Mahkeme, yaşı küçük şüpheliler ile ilgili ayrılan soruşturma dosyasının da incelenmek üzere istenmesine karar verdi.