MAGAZİN

Ünlülerin 'sosyal medya' davasında karar

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ünlülerin 'sosyal medya' davasında karar

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2'nci celsesi görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık getirildi. Aralarında ünlü sanatçıların bulunduğu şikayetçileri ise avukatları temsil etti. Sanıklar ve avukatları, 57 suçlama ile ilgili ayrı ayrı savunma yaptı. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, sanıkların şahsi ve sosyal durumu, suç ve sonuçlarına yaklaşımlarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman'ın ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

Mahkeme, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve şizofren olduğunu ileri süren sanık Gökyar Şen'in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının saptanması için 3 haftayı geçmeyecek şekilde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınarak rapor aldırılmasına hükmetti. Mahkeme, yaşı küçük şüpheliler ile ilgili ayrılan soruşturma dosyasının da incelenmek üzere istenmesine karar verdi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN TANIK OLACAK

Şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan ve eşi olan tanık Engin Düzyatan'a davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen ve mazeret bildirmeyen şikayetçilerin dinlenip dinlenmeyeceğine yaşı küçük şüphelilerin dosyasının incelendikten sonra değerlendirilmesini hükme bağladı. Sanıkların ele geçirilen dijital materyallerin iadesine yönelik taleplerini olası incelemeler nedeniyle reddeden mahkeme, duruşmayı 12 Ekim tarihine bıraktı.

İddianamede takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi.

Kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, 12'si tutuklu 18 sanığın "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Angelina Jolie, Brad Pitt ile çocuklarının arasını bozuyor iddiası Angelina Jolie, Brad Pitt ile çocuklarının arasını bozuyor iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak' Pınar Altuğ Atacan özel fotoğraflar

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

İlginizi Çekebilir

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses: Sekizinci çocuğu bekliyorum!

İbrahim Tatlıses: Sekizinci çocuğu bekliyorum!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
su adamdan hic haz etmem OZGEYİ BİTİRDİİİİİİ
Diğer Haberler
Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız yakalandı

Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsız yakalandı

Dua Lipa Türkiye'ye bayıldı

Dua Lipa Türkiye'ye bayıldı

Angelina Jolie, Brad Pitt ile çocuklarının arasını bozuyor iddiası

Angelina Jolie, Brad Pitt ile çocuklarının arasını bozuyor iddiası

Özlem Yıldız'ı çileden çıkaran çirkin yorum!

Özlem Yıldız'ı çileden çıkaran çirkin yorum!

Hazal Kaya ve Songül Öden makyajsız

Hazal Kaya ve Songül Öden makyajsız

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sıtkı Sezgin'in sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sıtkı Sezgin'in sağlık durumu nasıl?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.