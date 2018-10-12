- ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ÇALINMASI DAVASI

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para koparmak amacıyla şantaj yaptığı iddia edilen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada 2 sanık tahliye edildi. Davada "tanık" sıfatı bulunan ve sosyal medya hesabı çalınan Neslişah Düzyatan'ın eşi oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökyar Şen, Veysel Demir ve Doğukan Esentürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. 7 tutuksuz sanık ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Hakim Cemal Kaya, şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan ile davada "tanık" sıfatı bulunan Engin Altan Düzyatan'ın avukatının bir dilekçe sunduğunu, dilekçede şikayetten vazgeçtiklerini ve "tanık" sıfatı bulunan Engin Altan Düzyatan'ın da dinlenmesinden vazgeçilmesi yönünde talepte bulunduklarını tutanağa geçirdi. Ancak bu talebin kabul edilmediği ve tanığa bu kararın SMS (mesaj) olarak bilgi verildiği de zapta geçti. Bunun üzerine mübaşir, adliye koridoruna çıkarak tanık Engin Altan Düzyatan'ın orada olup olmadığı yönünde yoklama yaptı. Ancak Engin Altan Düzyatan'ın duruşmaya gelmediği tutanağa geçti.

NESLİŞAH DÜZYATAN'IN SOSYAL MEDYA DANIŞMANI İFADE VERDİ

Daha sonra Neslişah Düzyatan'ın sosyal medya danışmanı olduğunu söyleyen şikayetçi Fatih Gönenç dinlendi. Gönenç, "Hesabı çalan kişiler, Neslişah hanıma 5 bin lira karşılığında hesabını geri vereceğini söylemişler. Ben bunu Engin Bey'e sorduğumda, bu parayı verebileceklerini ancak bunun devamının gelip gelmeyeceğini bilmediklerinden bu talebi reddettiler. Hesabı çalan kişilerle kendilerinin muhatap olmasını istemedim. Benim telefon numaramı çalan kişilere vermelerini söyledim" dedi. Daha sonra Berkay adlı bir kişiyle iletişime geçtiklerini, bu kişiyi ATM'ye yönlendirdiğini, bu kişinin ATM kamera kaydı görüntülerinin bulunduğunu, ancak sanıklar arasında bu kişinin bulunmadığını, tutuklu sanık Gökyar Şen ile telefonla konuşmadığını söyledi.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

Önceki celse ceza ehliyetinin tespiti istenen tutuklu sanık Gökyar Şen'in Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan rapora göre, ceza ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Söz verilen sanık Gökyar Şen, Ducky ismiyle halen internette hesapların çalındığını öne sürerek "Bir yıldır tutukluyum. İşim ve çocuğum var. Eşimden ayrıldım. Çocuğuma bakmakla yükümlüyüm. Kimseden kaçmam. Tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuklu sanık Veysel Demir ise, "Tutukluluğumun eğitim hayatım sebebiyle son bulmasını talep ederim. Sesim birilerine benziyor diye, bir yıldır tutukluyum" diye konuştu. Tutuklu sanık Doğukan Esentürk de örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini , öğrenci olduğunu, bir öğrencinin bu kadar şeyle ilgilenmesinin mümkün olmadığını, kimsenin hesabına girmediğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'A ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, usulüne uygun tebliğ yapılmasına rağmen duruşmada hazır olmayan tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme çıkarılmasına hükmetti. Sanık Gökyar Şen'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Veysel Demir ve Doğukan Esentürk'ün tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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