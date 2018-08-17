Ünlülerin sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığa tahliye

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)

ÜNLÜ sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2'nci celsesi görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık getirildi. Aralarında ünlü sanatçıların bulunduğu şikayetçileri ise avukatları temsil etti. Sanıklar ve avukatları, 57 suçlama ile ilgili ayrı ayrı savunma yaptı. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

9 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, sanıkların şahsi ve sosyal durumu, suç ve sonuçlarına yaklaşımlarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman'ın ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.