HABER

Ünlülerin sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığa tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

ÜNLÜ sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığın tahliyesine karar verildi.  İstanbul 46.

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)

ÜNLÜ sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2'nci celsesi görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık getirildi. Aralarında ünlü sanatçıların bulunduğu şikayetçileri ise avukatları temsil etti. Sanıklar ve avukatları, 57 suçlama ile ilgili ayrı ayrı savunma yaptı. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

9 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, sanıkların şahsi ve sosyal durumu, suç ve sonuçlarına yaklaşımlarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman'ın ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

ÖRGÜT LİDERLİĞİYLE SUÇLANAN SANIK BAKIRKÖY'DE GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Mahkeme, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve şizofren olduğunu ileri süren sanık Gökyar Şen'in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının saptanması için 3 haftayı geçmeyecek şekilde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınarak rapor aldırılmasına hükmetti. Mahkeme, yaşı küçük şüpheliler ile ilgili ayrılan soruşturma dosyasının da incelenmek üzere istenmesine karar verdi.

NESLİŞAH VE ENGİN DÜZYATAN ÇİFTİNE DAVETİYE ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ

Şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan ve eşi olan tanık Engin Düzyatan'a davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen ve mazeret bildirmeyen şikayetçilerin dinlenip dinlenmeyeceğine yaşı küçük şüphelilerin dosyasının incelendikten sonra değerlendirilmesini hükme bağladı. Sanıkların ele geçirilen dijital materyallerin iadesine yönelik taleplerini olası incelemeler nedeniyle reddeden mahkeme, duruşmayı 12 Ekim tarihine bıraktı.

İDDİANAME

İddianamede takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi. Kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, 12'si tutuklu 18 sanığın "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
Rahip Brunson'ın itirazını üst mahkeme de reddetti (2) - YenidenRahip Brunson'ın itirazını üst mahkeme de reddetti (2) - Yeniden
Danıştay'dan Efemçukuru Altın Madeni için sevindiren kararDanıştay'dan Efemçukuru Altın Madeni için sevindiren karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.