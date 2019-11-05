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Ünlülerin sosyal medya kurtarıcısı Mustafa Özalp

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:54 | Son Güncelleme

Bir çok ünlü ismin kapatılan sosyal medya hesaplarını tekrardan aktif edip kullanmalarını sağlayan o isim Mustafa Özalp, yani sektördeki herkesin bildiği ismi ile "mistikdiyebiri".Sosyal medya sektörünün günden güne güçlenmesi ve saldırılarında fazlasıyla artması sebebiyle bir çok ünlü isim bu durumda mağduriyet yaşamaya başladı.

Ünlülerin sosyal medya kurtarıcısı Mustafa Özalp

Bir çok ünlü ismin kapatılan sosyal medya hesaplarını tekrardan aktif edip kullanmalarını sağlayan o isim Mustafa Özalp, yani sektördeki herkesin bildiği ismi ile "mistikdiyebiri".
Sosyal medya sektörünün günden güne güçlenmesi ve saldırılarında fazlasıyla artması sebebiyle bir çok ünlü isim bu durumda mağduriyet yaşamaya başladı. Saldırılar sonucu kapatılan hesaplarını geri alamayan kişilerin son günlerde tek başvurduğu isim ise büyük başarıları ile bilinen Mustafa Özalp oldu.
Mustafa Özalp, kendisine sık şekilde sorulardan bazılarına şu şekilde cevap verdi; Sosyal Medya Hesapları neden kapatılır?
“Bildiğimiz gibi dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları son zamanlarda kullanıcı sayılarını bir hayli yükseltmiş durumda. Son dönemlerde 500 milyonu aşkın kullanıcısı olan bu uygulamalar, getirdiği yeniliklerle beraber bir çok sıkıntıyı da yanlarında taşımaktadır. Daha öncesinde ise Twitter uygulamasının yükseliş evresinde bir çok hesap kapatılma ve çalınma olayları ön plana çıkmaya başlamıştı. Son zamanlarda da hepimizin de karşılaştığı gibi en çok da ünlü isimlerin hesap kapatılma vak’aları ile karşılaştığına hepimiz şahit olmaktayız. Instagram botları, günlük olarak taramalarını yaparken belirli şartlara da dikkat ediyorlar, ilk olarak hesapların gerçek bir kişi veya firmaya ait olup olmadığı konusu, daha sonrasında da herhangi bir spam veya reklam için açılmış bir hesap olup olmaması durumunu inceliyorlar.”

Sahte hesaplar kapatılıyor mu
“Instagram uygulaması, hesap kapatma durumunda ise ilk öncelik verdiği şey kesinlikle sahte hesap kullanımı. Özellikle ünlü isimler için açılmış olan sahte hesaplar detaylı bir şekilde incelenip hesap kapatma işlemine maruz bırakılmakta. Tabi ki bir hesabın kapatılması için de ilk olarak o hesap hakkında firmaya şikayet bildirimlerinin gitmesi gerekmektedir.”

Topluluk kuralları ihlal edilmemeli
“Instagram uygulamasının kullanıcılarının hesaplarını kapatması durumunda ise en çok dikkat etmiş olduğu noktalardan bir diğeri de kullanıcının ihlal ettiği topluluk kuralları. Instagram da kullanıcıların da güvenliğini sağlamak amacıyla yazılı bir biçimde sunulmuş olan topluluk kurallarının ihlal edilmesi ile Instagram uygulaması sırasıyla sizlere uyarı vermeye başlıyor. İlk olarak paylaşımlarınıza engel koyuyor, yorum yapmanızı engelliyor, beğeni yapmanızı kısıtlıyor ve en sonunda da uyarı almaya devam ettiğiniz sürece de hesabınızı ne yazık ki kapatıyor.”
Setri nur gibi bir çok büyük firmanın da sosyal medya danışmanlığını yapan Mustafa Özalp bu tarz sorunları kökten çözebilen eşsiz yeteneği ile bir çok ünlü isme de ilaç olmaya devam ediyor. Kullanıcıların kapatılan hesaplarını kendi teknikleri ve bağlantıları ise hızlı bir şekilde çözebilen Özalp, referansları ile de kullanıcılara fazlasıyla güven hissiyatı vermekte. Son yapmış olduğu işlemi ise şu şekilde anlatıyor; "Yeşim Salkım’ın hesabının kapatılmıştı ve kendileri bizlere ulaştı. Sağ olsun sosyal medya çevresindeki bir çok isim bizleri de bu durumlarda tavsiye etmekte. Yeşim hanımın hesabını inceledik analizlerimizi yaptık gerekli işlemler sonucunda da hesabını kendisine olduğu gibi iade ettik. Bu işlemleri yaparken hiç bir şekilde kullanıcı şifresi veya mail şifresi gibi bilgiler kesinlikle istememekteyiz" dedi.
Özalp, sosyal medya hesaplarının kapatılması durumunda sıkıntı yaşayan kullanıcıların kendilerine Instagram hesabımızdan dönüş yapabileceğini onlara en hızlı şekilde çözüm yollarını ve çözümümüzü ileteceklerini sözlerine ekledi.

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