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Ünlülerin Twitter hesaplarına siber saldırı

16.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Obama, Musk ve Bezos gibi isimlerin Twitter hesapları siber saldırıya uğradı.

Ünlülerin Twitter hesaplarına siber saldırı

Ele geçirilen hesaplardan Bitcoin'le ilgili paylaşımlar yapıldı. Saldırı sonrası Twitter'da güvenlik boşluğu olup olmadığı tartışılıyor.Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski Başkanı Barack Obama, Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden, Tesla'nın kurucusu ABD'li iş insanı Elon Musk ve Amazon Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos gibi çok sayıda ünlü ismin ve şirketin Twitter'daki onaylı hesapları bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Siber saldırı sonrası bu hesaplardan sanal para birimi Bitcoin'le ilgili paylaşımlar yapılarak verilen anonim Bitcoin adresine para yatırılması istendi. Saldırının ardından birçok hesap Twitter tarafından hemen kapatıldı, ardından sahte paylaşımlar silinerek yeniden kullanıma açıldı.

Twitter yöneticisinden açıklama

Saldırının boyutu henüz bilinmiyor, ancak onaylı hesapların ele geçirilmesi Twitter'da bir güvenlik boşluğu olup olmadığını sorusunu tartışmaya açtı. Twitter hesabından dün akşam bir açıklama yapan Twitter yöneticisi Jack Dorsey, saldırının mümkün olan en kısa sürede açıklığa kavuşturulacağını söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olduklarında kamuoyunu ayrıntılı olarak bilgilendireceklerini ifade eden Dorsey, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Bu, Twitter için zor bir gün" dedi.

Kripto para borsası Gemini'nin kurucularından Cameron Winklevoss ise olayın Bitcoin kaynaklı olmadığını açıkladı.

Siber saldırıya uğrayanlar arasında New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, rap şarkıcısı Kanye West, Microsoft'un kurucusu Bil Gates ile eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın yanı sıra Uber ve Apple gibi şirketlerin hesapları da bulunuyor.

Vice adlı uluslararası bir haber dergisi ise Twitter içinden saldırı ile ilgili bilgiler aldığını yazdı. Gazeteci Jason Koebler, Twitter hesabından siber saldırıya katılan kişilerle konuştuğunu, ancak elde ettiği bilgileri henüz bağımsız kaynaklardan teyit etmediğini yazdı.

Saldırının boyutu büyük

Twitter'da ilk kez bu kadar kapsamlı bir siber saldırı meydana geldi. Daha önce çok sayıda ünlünün hesabı benzer şekilde aynı anda hacklenmemişti. Yaşanan siber saldırnın öncekilerden bir diğer farkı da bu kez Twitter hesaplarının bağlı olduğu cep telefonu uygulamasının kullanılması olduğu belirtiliyor.

Tanınmış isimler, "iki faktörlü kimlik doğrulama" olarak adlandırılan karmaşık bir şifreleme ile onaylı hesaplarını koruyabiliyor. Bu sistemde yeni bir cihazdan Twitter hesabına girilmek istendiğinde kullanıcıya ek olarak yeni bir şifre gönderiliyor.

Yaklaşık bir yıl önce Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Jack Dorsey'in de hesabı hacklenmiş ve bu olayın ardından Twitter'daki güvenlik önlemleri artırılmıştı. Bu saldırı sonrası şirket, sistemin hacklenmediğini, Dorsey'in cep telefonundaki servis sağlayıcıdan kaynaklı bir güvenlik boşluğu olduğunu açıklamıştı.

dpa,AFP / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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