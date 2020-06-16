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Ünlülerin yaşadığı siteyi domuzlar bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2020 10:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarını yaban domuzları bastı. Ünlü sanatçıların ikamet ettiği sitede tedirginlik yaşanıyor.

Ayvalık’ın iki beş yıldızlı otelinden biri olan dev turistik tesisi ile aralarında; Hülya Avşar’dan satın aldığı yazlıkta sık sık tatil yapan ünlü türkücü Yavuz Bingöl’ün de evinin bulunduğu bir sitenin de bulunduğu bölgede üreyen domuzlar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Gündüz saatlerinde bölgenin bakımsız deresi Nikita’nın bataklık bir kolunda yeşeren sazlık alanda gizlenen dört yetişkin 9 yavrudan oluşan domuz grubu sabah saatlerinde ve güneşin batmasıyla birlikte yuvalandıkları yerden çıkarak yiyecek arayışına başlıyor.

Site ve turistik otelin çöp konteynerleri ile çevresinde karınlarını doyuracak yiyecek arayan yaban domuzları bölge sakinleri ile otel müşterilerini olası bir saldırı yapabilecekleri endişesiyle ürkütüyor.

Havanın kararmasıyla bazen yiyecek bulabilmek için plajdaki otellerin kumsalına kadar giden domuzların kumsaldaki şezlongların arasında dolaşması endişeyi artırabiliyor.

Şimdiye kadar hiç kimseye saldırmadığı öğrenilen domuzların Ayvalık’ın turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı bu günlerde sorun olabileceğinden endişelenen bölge sakinleri ise bu yabani hayvanların bu bölgeden alınıp, doğal alanlarına götürülmesini istiyor.

Yaban domuzlarının geçtiğimiz yıl 2-3 olan sayının bu yıl 13’e yükseldiği öğrenilirken, bu hayvanların hızla üremesinin sorunu daha da arttırabileceği üzerinde duruluyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden İbrahim Çiçek, “Buradan gelip geçerken buradaki domuzlar dikkatimizi çekti. Önce inanamadık tabi ki. Sonra baktık ki, yavru domuzlar ve bunların anneleri, babalarının bu bölgede olduklarını gördük. Hatta buradaki taksici arkadaşlar daha önce sazlıkların arasında kalabalık bir domuz grubunun bulunduğunu söylemişlerdi ama inanmamıştık. Fakat gözlerimizle görünce burasının Ayvalık mı, yoksa saklı bir orman mı olduğu konusunda şüphelere düştük” dedi.

Domuz grubuna bazen buradaki beş yıldızlı bir otelin önünde bazen de aynı bölgede bulunan bir siteye ait çöp konteynerlerinin etrafında rastladığını anlatan Çiçek, “Bu domuzların insanlara saldırdığını duymadım. Ancak bazen yanlarında yavruları olduğu için saldırabiliyormuş da. Eğer yavru domuzları sevmeye yeltenirseniz, saldırabilirler” ifadelerini kullandı.

“Hem bu hayvanlara hem de bu bölgedeki insanlar zarar gelmesini istemiyoruz”
Site ve beş yıldızlı otelin önündeki taksi durağında taksi şoförlüğü yapan Emre Sak isimli genç ise, “Buradaki domuzlar sabah saat 06.30 ile 07.00 arası ile akşamüstü saat 19.30 ile 21.00 sıralarında ortaya çıkıyorlar. 4 yetişkin, 9 yavrudan oluşan domuz grubu burada ikamet eden site sakinleri, buradaki taksi şoförleri ve ana yoldan geçen araçların çarpma ihtimali anlamında tehlike saçıyorlar. Aralarında çok sayıda yavru olduğu için, onları koruyabilme dürtüsüyle saldırgan olabiliyorlar. Mesela dün gece buradaki bir sokak köpeğine saldırdılar. Belki de köpek yerine bir insan olmuş olsaydı o anda, o insana da saldırmış olabileceklerdi” dedi.

Yaptıkları şikayetler üzerine Burhaniye’den Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği bünyesinde bir ekibin geldiğini kaydeden Sak, “Gündüz saatlerinde gelmişlerdi. Bize domuzların nerede olduğunu sordular. Tabi o saatte hayvanlar saklandıkları sazlıkların arasındaydı. Oysa akşam saatlerinde domuzların yiyecek aradıkları saatlerde gelmiş olsalardı domuzları görebileceklerdi. Biz; hem bu hayvanlara hem de insanlara zarar gelmesini istemiyoruz. Yetkililerden bu hayvanları buradan alıp, doğal ortamlarına salınabilecekleri bir çözüm üretmelerini istiyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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